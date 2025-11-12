冬山流浪犬中心淹水狗狗受困！犬舍斷水電狀況差 志工冒風雨救援

宜蘭地區昨（11）日降下大雨，多處傳出淹水災情，冬山鄉農田和道路成了一片汪洋，一處浪浪收留中心也遭到水淹，斷水又斷電，裡頭的狗狗全被困住，今早志工涉水送物資搶救。另外蘇澳沿路堆滿泥沙，居民忙著清理家園，有些車輛來不及移開，整台車甚至被沖進田裡。

蘇澳大豪雨水淹成汪洋 車移不及泡水掉進田

蘇澳鎮區界西路水淹成一片汪洋，道路和農田幾乎分不清楚。民眾小心翼翼走在大馬路上，有車輛來不及移開泡在水裡，也有轎車直接開進田裡。12號一早，有車主到場尋找遺失的車牌，結果自己的沒找到，反而撿到一堆別人的。

蘇澳鎮區界西路水淹成一片汪洋。圖／台視新聞

而大水不只沖走車牌，連民眾家的玻璃門也遭殃。水退了之後，泥沙也留了滿條街，住戶和清潔人員忙著清理淤泥，還得出動怪手搬運報廢家具。

宜蘭15年來最猛烈雨勢 來不及抽水多地成汪洋

另外冬山鄉積水一度淹到膝蓋，當地一間浪浪收留中心慘遭淹水，斷水斷電。狗狗都被困在閘門內，志工只能將飼料放在推車上，等待大水退去。

志工只能將飼料放在推車餵狗。圖／台視新聞

颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為宜蘭帶來15年來最猛烈雨勢，抽水根本抽不完。12號一早水雖漸退，部分地區仍成汪洋，消防人員出動橡皮艇巡視，確認是否還有民眾受困。

宜蘭／張愷廷、呂珮岑、魏珏如 責任編輯／施佳宜

