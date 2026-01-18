冬山舊河港燈節開幕 夜遊奇幻光影地圖

冬山舊河港燈節開幕，配合施放煙火秀，吸引人潮爆滿，活動至三月七日。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉年度視覺盛宴「二０二六冬山舊河港燈節─河光飛夢」十七日晚於冬山車站前廣場登場。活動邀請「蘋果劇團」帶來精彩的舞台劇《嬌滴滴與髒兮兮》，以寓教於樂的方式為活動增添歡樂的氛圍。於晚上八時二十六分，以點燈儀式伴隨三分鐘的高空煙火秀，為燈節拉開璀璨序幕。

冬山舊河港燈節活動自十七日起至三月七日，活動地點涵蓋冬山車站廣場至舊河道步道，每日十七時至二十三時亮夢幻燈飾，打造以「河光飛夢」為主題的光影藝術世界。燈區分為五大主題裝置：「紮光之始」、「糊影之境」、「放彩之夢」、「繪意之燦」以及冬山橋區的「雲上守護者」，結合冬山在地活動─風箏節的精神及製作手法而成的燈飾，呈現無窮創意與冬山魅力。

鄉長林峻輔表示，冬山舊河港燈節重現冬山舊河道歷史價值，傳承在地文化與特色，展現冬山的多元面貌與迷人風采，誠摯邀請大家帶著親朋好友來冬山，在奇幻的光影中度過最浪漫的冬夜。