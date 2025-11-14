冬山行館防水爆紅惹議 縣府證實200坪違建
記者張正量／宜蘭報導
宜蘭冬山鄉一處位於易淹水區的知名渡假行館，日前因豪雨來襲，啟動防水閘門與圍牆成功阻擋洪水，保住旅客人車，空拍畫面曝光後引發熱議，不少網友大讚部署超前，但也有人質疑行館涉及違建問題。
宜蘭縣政府十四日證實，該行館確實有約二佰多平方公尺違章建築，已列管排拆，並將持續複查；至於相關說明，因負責人目前出差未能回應。縣府說明，行館整體合法建築面積約三千四佰多平方公尺，但另有約二百多平方公尺屬違建，去年年已由冬山鄉公所查報並開立違章建築處分書。由於基地位屬特定農業區，違反區域計畫法部分，可處六萬至三十萬元，二年前年已開罰三十萬元。
另依建築法規定，違建已列管排拆程序；其中部分樓層因未取得民宿登記，違反《發展觀光條例》，可裁罰十萬元至一百萬元。縣府強調，相關處分將依法辦理，後續仍會持續追查。
對於違建爭議，業者並未直接回應指出，初步了解是當初建設時並不知會面臨淹水問題，為避免旅客與設備反覆受損，才施作防水閘門及圍牆。
