冬山迎春．市場好運抽開跑 消費滿三百元抽家電好禮

冬山鄉公所舉辦「冬山迎春．市場好運抽」抽獎活動二月六日開跑，民眾凡於冬山公有零售市場單筆消費滿三百元可獲得抽獎券一張，有機會抽中實用好禮。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為振興地方經濟、活絡市場消費，並配合冬山公有零售市場正式啟用，冬山鄉公所攜手冬山鄉民代表會舉辦「冬山迎春．市場好運抽」抽獎活動，自二月六日起至三月一日止，邀請民眾到冬山公有零售市場消費採買年貨、生活用品，就有機會把多項實用家電與生活好禮帶回家。

冬山鄉長林峻輔表示，此次活動希望透過促銷抽獎機制，吸引更多人潮走進市場，支持在地攤商，帶動整體買氣與地方商機，讓市場成為鄉親日常採買與交流的重要場域。

活動期間內，民眾凡於冬山公有零售市場單筆消費滿新臺幣三百元（市場開幕好禮現金抵用券之消費金額不列入計算），即可獲得抽獎券一張，抽獎活動將於三月三日上午十時，在冬山公有零售市場公開舉行，並於三月五日公布中獎名單。

此次抽獎活動準備多項實用好禮，包括除濕機、料理氣炸鍋、食物調理機、快煮壺，以及香皂禮盒、洗碗精等生活用品，讓民眾逛市場、拼手氣、拿好禮，一舉多得。