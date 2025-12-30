冬山鄉公所攜手鄉代會元旦升旗典禮、健行活動

冬山鄉公所攜手鄉代會將於明年一月一日上午六時三十分辦理元旦升旗典禮暨健行活動。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

冬山鄉公所將於明年一月一日上午六時三十分於鄉政中心廣場攜手冬山鄉代會共同辦理元旦升旗典禮暨健行活動。

活動路線沿著冬山火車站徐行前進，在綠意盎然的舊河道上步行前往生態綠舟，途經森之脈鐵橋、舊河道景觀橋、舊河道右岸步道、道之驛等回到會場。大會提供參加者每人礦泉水一瓶、精美毛巾一條、紀念帽一頂（二千份送完為止）並備有平安粥、奶茶，供健行者食用，以期平安順興，走出健康。

鄉長林峻輔表示，為慶祝中華民國一一五年元旦，鄉公所主管及社區熱舞社以「冬山加油」舞蹈為活動揭開序幕，並以升旗典禮儀式及健走方式歡慶新年，期以健康穩健的腳步迎接嶄新的一年，邀請鄉親攜家帶眷，一起在這民主自由的土地感恩惜福，邁向新的未來，並祈求鄉政昌隆，開創新局。