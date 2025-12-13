冬山鄉冬馨家族聖誕卡拉OK派對

今年冬馨家族聖誕卡拉OK派對十三日登場，讓所有「冬馨家族」成員在歲末年終之際歡聚一堂，藉由熱絡的互動與分享。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

冬山鄉公所十三日在公所舉辦「一一四年冬馨家族聖誕卡拉OK派對」，讓所有「冬馨家族」成員在歲末年終之際歡聚一堂，藉由熱絡的互動與分享，增進彼此的情誼與對在地生活的歸屬感。

派對活動提供中、西式自助餐點及特色異國料理，活動高潮迭起，包括盡情歡唱的卡拉OK、充滿童趣的親子著色彩繪體驗，以及最吸睛的環節——新住民朋友著傳統服飾的表演，她們自信、美麗地展現出各國的獨特風采與文化魅力，讓全場氣氛宛如一場繽紛熱鬧的國際嘉年華盛會，鄉長還親臨現場發送耶誕小禮物，與所有新住民朋友們一同在充滿愉悅「馨」情的「冬」季裡歡度佳節。

鄉長林峻輔表示，衷心希望透過聖誕派對的舉辦及新住民朋友的熱情參與，能夠促進鄉內多元文化的深度交流與共榮，為冬山鄉增添更豐富的文化內涵及多樣樣貌。期盼所有新住民朋友都能感受到鄉公所及在地人的溫暖與善意，安心樂居冬山鄉，一同成就幸福冬山。