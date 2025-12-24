冬山鄉立幼兒園 幸福耶誕魔法派對

冬山鄉幸福耶誕魔法派對以魔法驚喜登場，活動設計具挑戰與趣味的「聖誕闖關遊戲、魔法手作點心」，關卡皆以不同的耶誕元素設計成主題遊戲，讓幼兒們在闖關中訓練協調力、反應力與團隊合作能力。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

冬山鄉幸福耶誕魔法派對以魔法驚喜登場，小朋友引頸期盼的「聖誕小飛俠」披著閃亮披風，推著神秘禮物推車，在音樂與孩子們的歡呼聲中浩浩蕩蕩進入魔法耶誕城，當聖誕飛俠拆開神秘禮物箱，幼兒們眼睛瞬間亮起，看見有香氣四溢的披薩、造型麵包、可愛襪子，小朋友們手足舞蹈開趴歡慶接禮物，大家興奮開心的笑聲像鈴鐺般在園區迴盪，幸福的氛圍瞬間充滿整個耶誕城氣氛達到最高點。

冬山鄉長林峻輔表示，看見小朋友們開心與驚喜的表情，留在孩子心中不只是禮物，而是一份被呵護及愛包圍的感受，帶著快樂長大、帶著勇氣前進，也帶著今天這份被祝福的記憶，成為心底最甜美的耶誕回憶。

此次活動也設計具挑戰與趣味的「聖誕闖關遊戲、魔法手作點心」，關卡皆以不同的耶誕元素設計成主題遊戲，讓幼兒們在闖關中訓練協調力、反應力與團隊合作能力，透過充滿創意與教育意義的耶誕活動，不僅享受節慶氛圍，更在活動中獲得多元能力的發展，讓幼兒在溫暖的環境中勇敢探索、自在表達能快樂學習，留下屬於今年最珍貴、最閃亮的回憶。