冬山鄉立殯葬管理所成立揭牌

冬山鄉公所四日成立「冬山鄉立殯葬管理所」４日揭牌。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為提升殯葬行政效能並強化生命禮儀服務品質，宜蘭縣冬山鄉公所四日成立「冬山鄉立殯葬管理所」並舉行揭牌典禮，象徵冬山鄉殯葬服務邁入制度化、專責化的新篇章。

典禮由鄉長林峻輔主持，他表示，殯葬服務不僅是一項傳統，它更是一個尊嚴與回憶的事業，大家希望透過這個嶄新的殯葬管理所，為鄉民提供更加溫馨、尊重的服務；目前冬山鄉公所有四個公墓，梅園生命紀念館正在興建梅園第二期工程，包含第二納骨堂、迴廊、中央拜堂、停車場、廁所及出流管制計畫工程、外部景觀等相關設施，預計七百日曆天，一一六年中完成。

林峻輔說，完成啟用可新增約五萬個骨灰櫃位及四千組祖先牌位，外觀公園化造景，滯洪池優化於道路地下箱涵，以最方便服務民眾為優先考量。