冬山鄉辦揮毫迎春．馬躍新局 手寫春聯贈送

為迎接農曆馬年的到來，冬山鄉公所舉辦「揮毫迎春．馬躍新局」手寫春聯贈送活動。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

當墨香與紅紙相遇，冬山的春天便悄然有了溫度。為迎接農曆馬年的到來，冬山鄉公所二日在公所大廳舉辦「揮毫迎春．馬躍新局」手寫春聯贈送活動，這不僅是春節前的暖身序曲，更是一場將「生活美學」融入鄉親日常的文化行動。

此次活動邀請在地深耕多年的鹿埔社區書畫班老師們現場揮毫，不同於市售印製春聯的制式樣貌，老師們筆下的一橫一豎，皆蘊含

多年修習書畫所淬煉出的「細膩筆韻」與「沉靜氣度」，讓每一副春聯都成為獨一無二的新春祝福。

鄉長林峻輔表示，希望透過活動讓鄉親看見冬山深厚的文藝底蘊，讓書法不再是遙不可及的藝術，而是家家戶戶門前最溫暖的情感傳遞。他強調，冬山長期重視文化保存與人心交流，藉由揮毫送春聯，不僅凝聚鄉親與在地藝術家的情感，也期許在嶄新的一年，將這份墨韻化作祝福，送給大家～馬躍新局、福慶豐年。