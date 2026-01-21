冬山鄉長選舉 藍苦戰 綠防分裂

民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選結果去年11月底出爐，由鄉代會副主席陳鏗芳勝出，國民黨將徵召無黨籍鄉代林松根迎戰，但在綠營初選失利的縣議員謝燦輝，下一步動向也備受關注。由於冬山鄉選民結構綠大於藍，本屆鄉長選舉國民黨未提人選，民進黨籍現任鄉長林峻輔以同額參選輕鬆連任，下屆鄉長選戰對泛藍陣營而言仍是一場苦戰。

初選獲勝後代表民進黨「延續執政」的陳鏗芳表示，林峻輔以「幸福冬山」建設冬山鄉，他將用「美麗冬瓜山」興建宜冬橋、優化梅花湖及車站周圍等政見，爭取選民認同。

至於基層實力堅強，卻在初選民調以些微差距敗陣的謝燦輝，是否接受初選結果、留在黨內輔選？抑或選擇脫黨參選？不僅引發外界關注，也勢將牽動整體冬山鄉長的選舉走向。

對此謝燦輝直言，鄉親問他的下一步是什麼？「我的下一步從不是自己決定，而是鄉親需要我，我就往前走。」但地方人士認為，冬山是民進黨鐵票區，選民多認綠營旗幟，若謝燦輝脫黨參選反不利己，恐壓縮自身政治空間。

藍營方面，68歲林松根表態參選到底，並勸退原本有意參選的鄉代李蕣利。據傳李為避免黨內分裂，選擇放棄鄉長選戰，轉而續拚代表。林松根強調，他的目標明確，要用在公職逾40年經歷擴大服務鄉民，會努力獲得鄉民支持。

地方人士觀察，冬山鄉長選舉雖然選民結構是綠大於藍，但勝負不僅取決於政黨優勢，更在於參選人整合能力與組織動員力，民進黨能否在初選後迅速收攏人心避免分裂，將是左右選情的最大變數，一旦整合失敗，選局仍可能出現不同發展。