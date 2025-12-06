冬戀蘭陽溫泉季 5日晚祈水感恩禮

二０二五冬戀蘭陽溫泉季的重頭戲「礁溪祈水感恩禮」五日晚間在湯圍溝溫泉公園登場，為溫泉季揭開序幕。（宜蘭縣政府提供）

二０二五冬戀蘭陽溫泉季的重頭戲「礁溪祈水感恩禮」五日晚間在湯圍溝溫泉公園隆重舉行。這場莊嚴溫馨的儀式，不僅為溫泉季揭開序幕，更以傳統古禮凝聚在地心念，共同開啟礁溪溫泉文化的深度傳承與嶄新篇章。

活動以「感恩傳承．泉心合一」為核心，在地溫泉等業者二十一間代表齊心參與。眾人組成祈福隊伍，攜手完成「鼓迎賀喜」、「漫步泉鄉」、「取水思源」、「祈水賜福」及「泉力圓滿」五幕深具意涵的展演，生動演繹對天然泉源的敬畏、感恩與永續承諾。

晚會邀請傳奇歌后潘越雲演唱「野百合也有春天」、「天天天藍」等經典歌曲，並由客家樂團HKG女子樂團輪番演出，以動人樂音烘托溫泉鄉之夜的文化情感，現場鼓聲迴盪、煙霧繚繞，引領眾人沉浸於礁溪獨特的溫泉鄉氛圍中。

隨著祈水感恩禮的成功舉行，今年冬戀蘭陽溫泉季將於七日熱鬧登場，持續至十二月十四日。誠摯邀請國內外旅客今冬蒞臨礁溪，親身參與這場融合傳統儀典與在地熱情的文化盛宴。