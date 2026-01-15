三立新聞網 setn.com

冬旅海底溫泉299元起！福容福隆推泡湯＋暖鍋 草嶺芒花季串連漁村秘境

三立新聞網

生活中心／程正邦報導

東北角舊草嶺自行車環狀線騎行旅遊。(圖／福容提供）
東北角舊草嶺自行車環狀線騎行旅遊。(圖／福容提供）

隨著冷氣團頻頻南下，東北角迎來了最適合療癒身心的溫泉季節。位於新北貢寮的福容大飯店福隆店，憑藉取自地底 1,500 公尺深層、榮獲「世界奢華水療獎」肯定的全台稀有海底溫泉，成為冬季旅客的避寒首選。今年飯店更祭出超殺優惠，大眾湯單次僅需 299 元，更首度結合在地特色食材，推出「湯屋配火鍋」的奢華小旅行。

福隆海洋溫泉VILLA風呂湯屋。(圖／福容提供）
福隆海洋溫泉VILLA風呂湯屋。(圖／福容提供）

海底溫泉獲國際肯定：百元即可享受極致奢華

福容福隆的海底溫泉不僅獲得新北市政府的官方溫泉認證，其獨特的深層泉質更在 2024 年奪下國際水療大獎。為了回饋旅客，業者推出冬季限定福利：大眾湯體驗價 299 元，入浴後還加碼贈送「福隆海洋溫泉入浴粉」，讓遊客回家後也能延續這份暖意。

福隆海洋溫泉大眾湯體驗價 299 元。(圖／福容提供）
福隆海洋溫泉大眾湯體驗價 299 元。(圖／福容提供）

泡湯兼吃鍋：豪華湯屋小旅行每人不到千元

針對喜愛隱私的雙人族群，飯店規劃了「冬賞風呂小旅行」，豪華湯屋兩小時僅需 1,999 元，並附贈三選一的中式特色火鍋：

福容大飯店「芋香小捲米粉鍋」相當澎派。（圖／福容提供）
福容大飯店「芋香小捲米粉鍋」相當澎派。（圖／福容提供）

米香金湯海鮮鍋：特選貢寮在地米，炸酥後倒入鮮甜海鮮湯，米香與海味交織。
芋香小捲米粉鍋：嚴選大溪漁港新鮮小卷搭配綿密芋頭，是東北角最經典的在地滋味。
福隆酸菜白肉鍋：採用雙溪黑毛豬與在地泉水醃製的酸菜，口感微酸清爽不膩口。

這項專案讓情侶或好友能同時享受暖湯與熱鍋，平均每人花費不到千元，CP 值極高。

福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「米香金湯海鮮鍋」。(圖／福容提供）
福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「米香金湯海鮮鍋」。(圖／福容提供）

打破冬季偏見：草嶺古道與漁村鐵馬行

以往民眾認為冬天不適合前往東北角，但 2026 年冬季氣候相對穩定，日照充足，吸引大批遊客。目前正值草嶺古道芒花季，漫山遍野的雪白芒草在陽光下如浪花般翻湧，是攝影愛好者的天堂。

許多旅客選擇從福隆車站出發，租借單車穿越「舊草嶺隧道」，一出隧道即可遠眺龜山島。隨後沿著海岸環狀線，走訪馬岡漁村看江家古厝、到卯澳漁村參拜提籃觀音，最後再回到福隆泡海底溫泉。這種「山海步道＋古味漁村＋深度泡湯」的行程，已成為今年北台灣最熱門的冬季旅遊公式。

福隆海邊、夕陽美景。(圖／福容提供）
福隆海邊、夕陽美景。(圖／福容提供）

會員加碼：一泊一食 5,181 元起

針對計畫深度旅遊的旅客，飯店也同步推出「冬季會員住房專案」。加入福容享福卡會員，即可享有 5,888 元起的一泊一食專案，配合會員折扣最低僅需 5,181 元起，入住期間不僅能無限次體驗海底溫泉，更能近距離飽覽東北角的無敵海景。

登高草嶺輕鬆健行。(圖／福容提供）
登高草嶺輕鬆健行。(圖／福容提供）

