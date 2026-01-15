冬旅海底溫泉299元起！福容福隆推泡湯＋暖鍋 草嶺芒花季串連漁村秘境

生活中心／程正邦報導

東北角舊草嶺自行車環狀線騎行旅遊。(圖／福容提供）

隨著冷氣團頻頻南下，東北角迎來了最適合療癒身心的溫泉季節。位於新北貢寮的福容大飯店福隆店，憑藉取自地底 1,500 公尺深層、榮獲「世界奢華水療獎」肯定的全台稀有海底溫泉，成為冬季旅客的避寒首選。今年飯店更祭出超殺優惠，大眾湯單次僅需 299 元，更首度結合在地特色食材，推出「湯屋配火鍋」的奢華小旅行。

福隆海洋溫泉VILLA風呂湯屋。(圖／福容提供）

海底溫泉獲國際肯定：百元即可享受極致奢華

福容福隆的海底溫泉不僅獲得新北市政府的官方溫泉認證，其獨特的深層泉質更在 2024 年奪下國際水療大獎。為了回饋旅客，業者推出冬季限定福利：大眾湯體驗價 299 元，入浴後還加碼贈送「福隆海洋溫泉入浴粉」，讓遊客回家後也能延續這份暖意。

福隆海洋溫泉大眾湯體驗價 299 元。(圖／福容提供）

泡湯兼吃鍋：豪華湯屋小旅行每人不到千元

針對喜愛隱私的雙人族群，飯店規劃了「冬賞風呂小旅行」，豪華湯屋兩小時僅需 1,999 元，並附贈三選一的中式特色火鍋：

福容大飯店「芋香小捲米粉鍋」相當澎派。（圖／福容提供）

米香金湯海鮮鍋：特選貢寮在地米，炸酥後倒入鮮甜海鮮湯，米香與海味交織。

芋香小捲米粉鍋：嚴選大溪漁港新鮮小卷搭配綿密芋頭，是東北角最經典的在地滋味。

福隆酸菜白肉鍋：採用雙溪黑毛豬與在地泉水醃製的酸菜，口感微酸清爽不膩口。

這項專案讓情侶或好友能同時享受暖湯與熱鍋，平均每人花費不到千元，CP 值極高。

福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「米香金湯海鮮鍋」。(圖／福容提供）

打破冬季偏見：草嶺古道與漁村鐵馬行

以往民眾認為冬天不適合前往東北角，但 2026 年冬季氣候相對穩定，日照充足，吸引大批遊客。目前正值草嶺古道芒花季，漫山遍野的雪白芒草在陽光下如浪花般翻湧，是攝影愛好者的天堂。

許多旅客選擇從福隆車站出發，租借單車穿越「舊草嶺隧道」，一出隧道即可遠眺龜山島。隨後沿著海岸環狀線，走訪馬岡漁村看江家古厝、到卯澳漁村參拜提籃觀音，最後再回到福隆泡海底溫泉。這種「山海步道＋古味漁村＋深度泡湯」的行程，已成為今年北台灣最熱門的冬季旅遊公式。

福隆海邊、夕陽美景。(圖／福容提供）

會員加碼：一泊一食 5,181 元起

針對計畫深度旅遊的旅客，飯店也同步推出「冬季會員住房專案」。加入福容享福卡會員，即可享有 5,888 元起的一泊一食專案，配合會員折扣最低僅需 5,181 元起，入住期間不僅能無限次體驗海底溫泉，更能近距離飽覽東北角的無敵海景。

登高草嶺輕鬆健行。(圖／福容提供）

