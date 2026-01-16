「冬日之約」落羽松攝影賽開跑 萬元獎金等你拿

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】每年冬季，永靖成美文化園沿水岸排列的落羽松總吸引攝影愛好者前來取景。今年落羽松季自即日起登場，樹葉由翠綠漸轉金黃、橙紅，倒映在水面上，與百年古厝、庭院景觀交織出宛如畫作的冬日光影，等待遊客用鏡頭捕捉季節限定的詩意景致。

每年冬季，成美文化園沿水岸的落羽松吸引攝影愛好者，今年落羽松已漸轉色，呈現季節限定美景。（成美文化園提供）

成美文化園推出「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影大賽，邀請攝影愛好者與遊客在落羽松林中尋找最美光影角度，捕捉水面倒影、斑駁光影與古厝建築的完美結合。活動自今（16）日起至2月28日舉行，得獎作品將於3月4日前在官方粉絲專頁公布，3月14日舉行頒獎典禮，總獎金達萬元，鼓勵參賽者用獨特視角展現落羽松季的藝術魅力。

園區同時推出「落羽松樹洞信箱」互動活動，遊客可在林間小徑留下心情、旅途片段或祝福文字，為拍攝旅程增添紀念價值。活動結束後，精選內容將在官方社群平台分享，延伸落羽松季的人文交流。

為親子家庭提供便利，園區至1月底推出期間限定票價優惠：每位大人攜帶一位12歲以下孩童，孩童可免費入園。遊客可一邊漫步林間，一邊用鏡頭捕捉光影變化與倒影美景，兼顧美感教育與親子互動樂趣。

隨著農曆春節將近，成熟的落羽松色彩為園區增添濃厚年節氛圍。晨光灑落、樹影斑駁，水面倒影與古厝剪影相互映襯，宛如置身一幅流動的冬季畫作，是攝影愛好者與親子遊客不容錯過的走春景點。

成美文化園表示，落羽松季不只是自然景觀的展演，更是一場結合攝影創作、親子互動與文化體驗的冬季旅程。園區邀請民眾把握最佳光影時刻，用鏡頭定格季節美景，用腳步感受冬日氣息，用心收藏只屬於冬季的浪漫記憶。