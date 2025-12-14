冬日來北投 從百年錢湯、奢華湯屋到總舖師料理！一日慢旅暖心又好拍

Photo Credits：maokeli01、妮可魯

冬日微涼，正是走進北投的最好時節。白煙裊裊的溫泉街，藏著百年歷史的日式錢湯，也有設計感十足的奢華湯屋，讓身心在暖湯中慢慢放鬆。泡湯之餘，還能品嘗結合在地食材與辦桌靈魂的總舖師料理，從視覺到味蕾都充滿驚喜。走讀溫泉文化、享受美食與風景，北投用剛剛好的節奏，療癒冬日旅人的心，也成為最暖、最好拍的慢旅選擇。

【北投慢旅推薦】

北投溫泉博物館

Photo Credits：zoey_yc、leleopq126、summerhung308、ash.lilin

參考日本伊豆山溫泉興建於 1913 年，不僅歷史悠久，也曾是東亞最大浴場。近年經過整修成為溫泉博物館，從日本進口古老設計的鞋櫃與置物櫃放在入口處迎接旅客，讓人彷彿來到日本澡堂；羅馬式大浴池是博物館的精髓所在。2樓廣大的榻榻米廳堂就像是溫泉旅館提供旅客休憩的場域；從望樓向外眺望，則可以看見綠蔭盎然的北投公園及北投圖書館，享受在沐浴後欣賞北投山光水色。

地址：台北市北投區中山路2號

北投麗禧溫泉酒店/奢華湯屋

Photo Credits：maokeli01、christine011430、ryan_jacksonn96

隱身於北投山林的溫泉秘境，擁有三種不同價位湯屋可選擇，享受私密安靜的個人湯池，每房皆備有獨立衛浴設備、舒適柔軟的臥榻與梳洗台，不同房型甚至還有和室休息空間，讓身心靈得到舒暢與放鬆。

地址：台北市北投區幽雅路30號

北投文物館/百年古蹟和風用餐

Photo Credits：m181211、94gene、yuki_yao._

北投文物館是台灣現存規模最大的單幢日式純木造建築之一，日治時期為日本軍官俱樂部，一度為神風特攻隊所用，二戰後並成為外交部之佳山招待所，現在則為免費對外開放的私立博物館。文物館充分進行古蹟活化利用，本館現在不定期舉辨各式體驗課程，如：茶道體驗、茶道正式課、和菓子體驗、佳山抓周等等，還能在充滿詩意的日式建築中，品嚐日式創意料理、下午茶，透過各種感官深度體驗認識北投。

地址：台北市北投區幽雅路32號

瀧乃湯/北投最古老的泡湯設施

Photo Credits：cammikko、bierhoff1310

瀧乃湯是新北投溫泉區現存最古老的日式泡湯浴場，使用北投青磺泉，泉質佳，溫度偏高，對於肌肉放鬆很有幫助。最初為居民於北投溪畔建立的湯瀧浴場，日治時代成為官方使用的大眾浴池，提供日本軍人療養之用，所以原本只有男湯。直到 1950 年由私人收購，並增設女湯與個人湯，開始對外經營，是唯一僅存的北投三大名湯之一。

地址：台北市北投區光明路244號

北投晶泉丰旅/總舖師台派料理與壽喜燒

Photo Credits：cammikko、hsuantzu_1997

全新開幕的北投晶泉丰旅9成客房設有獨立冷、熱雙湯池，房客可一邊泡湯，一邊眺望大屯山或北投市景，還有溫泉入浴指導員，讓旅客更了解白磺溫泉的知識及北投泡湯文化。另外設有 16間獨立溫泉湯屋，提供給沒有住宿的旅客，也能享有泡湯樂趣。飯店內的「三燔北投」主打日式鍋物料理，提供涮涮鍋、壽喜燒、居酒屋料理等；３樓的台菜「泉源閣」則可以吃得到道地的北投酒家菜。

地址：台北市北投區泉源路19號

交通資訊：捷運新北投站下車，步行約 3 分鐘即可抵達

北投加賀屋/原味和風體驗秒飛日本

Photo Credits：beitoukagaya

北投日勝加賀屋是日本加賀屋唯一海外分館，座落北投公園正對面，以日本建築技法精細雕琢，融入北投區特有的日式氛圍，提供17間各具風格的獨立湯屋以及大眾湯，浴池以陶藝、檜木、天然磨石為主題。從房間、貼心細微的管家接待服務、日本文化體驗，都讓人彷彿置身於日本湯屋。

地址：台北市北投區光明路236號

北投地熱谷/小健行泡手湯

Photo Credits：hihilittle、dou4hua1

地熱谷，又稱「地獄谷」或「鬼湖」，位於台北北投公園旁，是北投溫泉的重要源頭之一。這裡全年硫磺煙霧繚繞、泉水清澈呈綠色，如夢似幻的蒸氣景致曾被列為日治時期的八景十二勝之一，讓人彷彿置身仙境。泉水溫度高達約90℃以上，屬酸性硫磺泉，因安全及環境保護因素現在設有步道與觀景設施，遊客可欣賞獨特地熱景觀並感受溫泉鄉魅力。周邊還有北投溫泉博物館、新北投溫泉商圈等景點可一併遊覽，是北投一日遊的必訪地點。

地址：台北市北投區中山路

營業時間：09:00-17:00(周一公休)

撰文者/ 海的那編