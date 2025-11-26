冬日光老化防禦不鬆懈！ JAN DAN全膚質友善防曬雙星登場
【記者張家玲／台北報導】當天氣轉涼，人們對陽光的警戒心也跟著放鬆，但肌膚卻從不因此獲得喘息。光老化的影響無處不在，不論季節、陰晴、甚至隔著玻璃，紫外線依舊悄悄穿透，讓暗沉、細紋與鬆弛逐步浮現。秋冬更需要穩定防禦，因為真正的「抗老」往往始於不間斷的防曬。
秉持「防曬就是保養」的理念，台灣純素保養品牌簡單 JAN DAN今年秋冬推出兩款輕盈且全膚質友善的防曬新品，分別為「簡單輕透水感防曬乳」與「簡單亮顏潤色防曬霜」，皆堅持無添加帛琉與夏威夷禁用的海洋危害成分
兩款新品皆採用Hybrid全護型配方，結合物理與化學防護的優點，達到SPF50、PA++++的廣譜防禦，堅持無添加帛琉與夏威夷禁用的海洋危害成分。並特別添加5％國際認證 MBBT，可阻隔短波至長波紫外線，降低曬黑、曬傷與光老化風險。因應秋冬肌膚常見的乾燥敏弱，配方中加入維他命B5、E等修護成分，讓肌膚在抵禦外界刺激的同時，也能維持柔軟與穩定。
其中簡單輕透水感防曬乳，質地清爽且輕盈，搭配獨家清透保護膜技術，推開後能迅速貼膚、不黏不悶，也不會留下泛白痕跡，適合混合與油性膚質；簡單亮顏潤色防曬霜結合潤色修飾與防曬保護，幫助淡化毛孔與膚色不均，呈現自然透亮的妝感。內含礦物控油粉體維持清爽度，搭配角鯊烷提升水潤光澤。
