冬日台中小旅行必訪 從浪漫白雪木、水上落羽松步道到透明獨木舟！5大自然系秘境森呼吸

Photo Credits：chloe_c_yang 、153_mom

台中冬日小旅行，就是要被大自然療癒得徹底！從市區一路往山線走，藏著許多期間限定的季節秘境：浪漫的白雪木花海像灑上雪粉般夢幻；水上落羽松步道倒映湖面，彷彿走進歐洲濕地森林。山林間的日系系步道、秘境生態區也都在最舒心的時節悄悄變美。

沐心泉休閒農場/黃金楓白雪木

Photo Credits：rurimax_yi、pierrehuang、molly888666、chloe_c_yang

沁心泉休閒農場四季都有不同的花卉可欣賞，每當進入秋季時就是欣賞楓葉跟白雪木的夢幻景緻之時，像是整片白雪覆蓋的白雪木，上頭襯拖著紅黃萬千的楓葉，就像是在雪地裡般的夢幻。

營業時間：9:30-18:30

地址:台中市新社區中和里中興街60號

交通方式：從豐原車站搭乘91號公車至中興嶺站，再轉乘接駁車前往

享自在自然生態園區/落羽松水上步道＋聖誕嘉年華

Photo Credits：kunch0715、xxannie_huangxx、darren53

結合生態池、餐廳、奉茶以及住宿的澄石享自在生態園區，入口處設置落羽松水上步道一路走到角落的花叢，與一旁玻璃屋形成超夢幻景緻，打造出遠離都市塵囂、自成一格的祕境。園區餐廳裡提供蔬食料理，用過餐的客人也能來喝杯茶、吃吃下午茶，放鬆享受園區裡的愜意氣息。因應聖誕節，更推出聖誕系列活動，只要穿上紅、綠色，就可以在享境手作烘焙飲品85折；園區內每日13:00-17:00每隔30分鐘就會有雪花秀喔！

地址：台中市北屯區東山路二段民興巷207-5號

喜鵲方舟/划透明獨木舟喝下午茶

Photo Credits：vivimimi087029、mizukiiiu

在喜鵲方舟體驗夢幻的水上旅程，乘坐透明船悠遊水面，倒影如詩，彷彿漂浮在仙境之中。園區內還有許多小動物陪伴，能親手餵食、互動，享受近距離的療癒時刻。這裡不僅適合情侶約會，也是親子出遊的好去處，讓人放慢腳步，沉浸於自然與童趣氛圍中。

地址：台中市外埔區甲后路六段103號

后里泰安羽粼落羽松

Photo Credits：153_mom、tpo5088、hychieh0901、tct__truth

中部的落羽松秘境可真多，不過后里泰安·羽粼落羽松近期在網路上討論度超高，更有人說是中部最美的落羽松秘境，不僅可以拍攝出落羽松蕭瑟卻紅黃繁茂的景緻，現場的濕地更能拍攝水面倒影，可說是超級好拍。

*落羽松目前已經進入尾聲，可得把握時間前往。

地址：台中市后里區重劃東路與安眉路口（泰安國小旁）

新社普羅旺斯庭園餐廳/落羽松步道與白雪木

Photo Credits：yijiun_lee、pierrehuang、153_mom

位在花海之鄉新社的普羅旺斯庭園餐廳，餐廳中不僅可以看到白雪木跟落雨松，甚至還能一次拍攝到兩個夢幻植物同框的畫面，想要一睹這難得的冬季美景，可得把握時間。

地址：台中市北屯區東山路二段205-1號之1

撰文者/ 海的那編