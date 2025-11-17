趙浩平

周日，我酣睡至午

沒有鐘錶，也沒有人催促

醒來時，陽光正從窗簾縫隙裏擠進來

水泥籠子——那是我日常的居所

鋼筋與混凝土築成的牢房

而鐵籠子，是車

我們駛出城市，穿過幾道溝壑

抵達古原

這裏沒有喧鬧，只有風

天空藍得乾淨，無雲

蘆葦叢鋪展在原野盡頭

灰白的莖稈挺立如矛

葉尖在陽光下微微發亮

幾樹火棘紅了

果子圓潤飽滿

我蹲下來，采一株張棉葉

托著它

輕輕一吹，絮絮飄起

像一場微型雪

我對著藍天吹

風接住，又散開

飄向遠方

此刻，大地正在酣睡

而我，終於成了冬日原野最美的風景