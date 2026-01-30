冬日小人蔘！營養師點名白蘿蔔3優點 排水腫、助消化

建銘營養師在臉書粉絲專頁指出，白蘿蔔具有清熱、解毒、促進脂肪分解及助消化的功效，是最強的「身體清道夫」。 （翻攝自pexels）

隨著氣溫下降，餐桌上常出現熱騰騰的蘿蔔湯，營養師指出，白蘿蔔被譽為「冬日小人蔘」，具有清熱、解毒、促進脂肪分解及助消化的功效，是最強的「身體清道夫」。

為什麼冬天要吃蘿蔔？

白蘿蔔富含維生素C、膳食纖維、木質素及多種消化酵素，性味偏涼，建銘營養師在臉書粉絲專頁指出，冬天的飲食通常偏厚重，如火鍋、麻油雞等，容易累積「火氣」與積食，此時白蘿蔔的澱粉酶（Amylase）就能幫助分解澱粉、緩解腸胃不適，藉由膳食纖維推動腸道蠕動、鉀含量幫助排水消腫。

為什麼冬天白蘿蔔特別甜？

冬季白蘿蔔特別甜，是因低溫下蘿蔔為了不讓自己凍傷，會將澱粉轉化為糖分，同時辣味成分（芥子油苷）會降低，不需額外調味，燉煮出來的湯頭就自然甘甜。營養師建議，體質虛寒的人，可以選擇煮熟（燉湯、滷煮）後食用，或與溫熱食材如薑、排骨、羊肉搭配，既能保留營養又不用擔心太寒傷胃；生吃則適合體質燥熱者或搭配油膩食物解膩。

挑選白蘿蔔的技巧？

選購白蘿蔔也有小技巧：用手指輕彈，聲音清脆厚實表示水分充足，聲音空洞代表「膨心（空心）」；掂量重量，同樣大小，越沉重的蘿蔔水分越飽滿不乾柴。

