冬日慢遊東北角 走訪福隆漁港、舊草嶺隧道感受山海靜謐之美

▲舊草嶺隧道。(圖:新北市漁業處提供)

新北市漁業處二日表示，隨著冬季到來，東北角少了夏日人潮，多了幾分寧靜與舒適，正是適合放慢腳步、細細品味海岸風情的季節。新北市政府邀請民眾把握冬日好時光，走訪福隆漁港、舊草嶺隧道的輕旅行行程，感受山海交織的冬日魅力。

福隆漁港位於貢寮區重要的海岸節點，冬季港灣海浪拍打礁岩，漁船停泊其間，白色浪花與漁船色彩形成鮮明對比，展現最純粹的漁港風貌。沿著港邊漫步，可近距離觀察漁港日常作業情形，感受漁民以海為生的生活節奏。從港區延伸至鄰近的福容大飯店後方沙灘，視野更加開闊，旅人可站在沙灘遠眺福隆漁港與海岸線，欣賞冬季特有的山海相映景色，在清新海風中享受悠閒靜謐的海岸時光。

鄰近的舊草嶺隧道自行車道，則是東北角冬季相當適合安排的慢遊路線，旅客可騎乘單車或徒步穿越歷史悠久的鐵道隧道，沿途林蔭環繞、氣候涼爽宜人，適合親子與銀髮族輕鬆同行。

東北角海域因黑潮與沿岸流交會，孕育出多樣且品質優良的漁獲，其中以紅甘(魚參)與石鯛最具代表性。紅甘(魚參)全年皆可捕撈，秋冬季節肉質緊實彈牙、油脂分布均勻，深受饕客喜愛；石鯛則棲息於礁岩地形複雜的海域，捕撈不易，肉質細緻、風味鮮甜。這些在地漁獲展現東北角海域的生態特色，也體現漁民世代累積的海洋智慧，成為冬季造訪東北角時值得認識的在地海味。

冬季可至東北角體驗不同於夏日的海岸景色，推薦民眾結合福隆漁港巡禮、草嶺隧道單車體驗輕旅行，遠離都市喧囂，在山海環抱中感受冬日專屬的悠閒與美好，同時也請遊客共同維護環境整潔，支持在地漁業，讓東北角成為四季皆宜的永續旅遊目的地。