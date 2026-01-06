冬日懶洋洋？ 貧血危機不可不慎

冬天經常覺得疲倦想睡，一般人會歸咎於，平時太累或沒有睡好，但醫師提醒，這可能是"貧血"危機，尤其女性與素食者更容易發生，原因就出在，冬天血管收縮、血液供應量變少的情形之下，又因為每個月的經血量過多，或營養攝取不足，導致缺乏造血的關鍵元素，"鐵"以及"B12"，因此，專家建議，可以多吃含鐵的深色蔬菜，如菠菜、地瓜葉或是豆類，以及富含維生C的水果幫助吸收，像是芭樂，才能吃的健康，又找回紅潤氣色。

天氣好冷，不少人在冬天，發覺自己特別容易感到疲倦、沒精神，通常會覺得是太累或睡不飽，但背後可能暗藏著「貧血」危機。

中醫師 莊可鈞：「冬天血管收縮的話，血液的供應量就會變少，那有時候上升到我們的腦袋，就會比較少，我們就容易感到一些頭暈、疲倦的狀況。」

這樣的"缺血性貧血"，大約發生在2%的民眾身上，女性又比男性多出2倍，"素食者"也是高風險群，而過程產生的頭暈、疲倦症狀，也經常在冬天時被忽略，誤以為只是小感冒。

中醫師 莊可鈞：「女性就比較容易會有，血液流失的一個狀況，那本身血液的量就會比較少，那素食者，因為本身就會，比較容易缺乏維生素B12，那我們維生B12，其實就是我們造血的一個，重要的一個關鍵的元素。」

新光醫院營養師 莊淳涵 ：「缺乏鐵或是維生素B12的營養素，那缺乏這些營養素的情況下，我們的血液中攜帶氧氣的能力，可能就會相對地比較差。」

一旦缺乏關鍵的營養攝取，長期下來，可能會導致注意力下降、引發胸悶甚至是心臟負擔，想要改善，"飲食"扮演重要角色。

中醫師 莊可鈞：「枸杞、黑芝麻，或是一些紅棗類，這些都可以有助於，我們生血的一個狀況。」

新光醫院營養師 莊淳涵 ：「地瓜葉或是菠菜等等，像是豆腐或是豆包，其實鐵含量算是偏滿高的，飯後的時候，搭配高含量的維生素C的水果，去幫助我們的鐵吸收，例如芭樂，或是柑橘類的水果。」

擊退冬天貧血危機，均衡飲食是一大關鍵，搭配良好作息，就能維持紅潤氣色與精神。

