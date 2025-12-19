冬日放空清單＋1！走進台南龜丹山林秘境 泡湯過冬剛剛好

記者/葉佳欣報導

寒冷冬季最適合泡湯，台南得天獨厚有知名的白河區「關子嶺溫泉」及楠西區「龜丹溫泉」，坐擁山林景觀與天然溫泉資源，搭配周邊豐富的觀光景點與在地特色產業，是冬季到訪台南不可錯過的療癒行程。溫泉水源穩定，四季皆適合體驗，尤其在冬季更能感受暖湯帶來的放鬆與舒適。

龜丹溫泉坐擁山林景觀與天然溫泉資源，搭配周邊豐富的觀光景點與在地特色產業，是冬季到訪台南不可錯過的療癒行程。圖/台南市政府

市府觀光旅遊局林國華局長表示，楠西區龜丹溫泉區有5家業者取得政府核發之合法溫泉標章。像是觀旅局委外經營管理的龜丹溫泉體驗池，擁有結合自然景觀的露天湯池和獨立湯屋，可盡情享受大自然的洗禮，其他溫泉業者也有融合在地飲食與住宿服務的溫泉會館，提供多元優質的泡湯環境，可滿足各種不同族群旅遊住宿及餐飲的多元需求。

廣告 廣告

龜丹溫泉周邊山林景觀。圖/台南市政府

也強力推薦遊客到龜丹溫泉後還可結合周邊景點來趟冬季限定的生態美食之旅，前往曾文水庫風景區搭觀光船欣賞湖光山色、老鷹捕魚及山豬島觀賞野豬等生態、至梅嶺風景區登山健行賞梅吃梅子雞及各式梅子料理，再造訪玉井老街品嚐芒果乾、情人果等在地特色農產。回程時更別忘了購買楠西盛產的蜂蜜、咖啡及多樣農特產品，最適合作為伴手禮分享給親友。

泡完溫泉記得要吃台南道地美食。圖/台南市政府

觀旅局表示，到龜丹溫泉可透過泡湯、賞景與品味在地風土，體驗台南山城慢活、自然與人文兼具的冬季旅遊行程。活動詳情與線上報名請洽龜丹溫泉體驗池臉書粉絲專頁，台南冬季活動滿滿精彩可期，更多活動請至臺南旅遊網或「臺南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。