冬日新體驗 冰雪競技在陝西——2026兩岸青年漢唐文化冬令營銅川舉行

▲Hello 2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營在陝西省銅川市舉行。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】當台灣青年跨過千里之遙到了陝西，遇上白茫茫的冰雪天地，那真是一次「冰雪初體驗」。日前在陝西銅川市舉辦的2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營，兩岸青年學生共約300人齊聚冰雪天地，開營儀式在銅川照金國際滑雪場舉行。

開幕當天上午，自由滑雪、戲雪互動等預熱活動陸續展開，專業教練現場指導，青年們在雪道上盡情馳騁，在戲雪區嬉笑打鬧，默契感在互動中漸漸提升。現場佈置獨具匠心，拍照打卡相框與可愛玩偶點綴現場，「Hello 2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營」的標識隨處可見，現場一片歡天喜地。

▲漢唐文化冬令營開幕現場熱鬧的表演和滑雪風采表演驚豔全場。

下午15時，開營儀式正式拉開帷幕。威風鑼鼓鏗鏘作響，開場舞點燃全場熱情，熱舞《Like it》活力四射，展現青年人的蓬勃朝氣。雪地之上，呐喊聲、歡呼聲此起彼伏，雪地拔河、碰碰球、保齡球、龍舟賽等團隊比賽依次上演。

兩岸青年分組組隊、並肩作戰，領導嘉賓們也加入其中，或為團隊呐喊助威，或親身參與競技，冰雪賽場已然成兩岸友誼賽場。參加活動的台清表示，這是他第一次看到雪，接觸到滑雪活動，不僅體驗了冰雪運動的快樂，也認識了許多志同道合的兩岸朋友。

▲青年們在雪道上盡情馳騁，盡情感受這白旁旁的天地。

最後大家為雪人們系上紅圍巾，然後滑雪風采表演驚豔全場，專業選手在雪道上風馳電掣、身姿矯健，煙花與彩虹機同步發射，五彩斑斕的煙霧與潔白的雪地相映成畫，將活動氣氛推向高潮。此次冬令營以漢唐文化為橋梁，以冰雪運動為平台，讓兩岸青年在親身體驗中感受中華文化的深厚底蘊，在並肩協作中增進彼此認同。

2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營開營儀式的舉行，為兩岸青年搭建了交流互動的堅實平臺。接下來，青年們將繼續在冬令營中探尋漢唐文脈、深化友誼合作為推動兩岸融合發展、傳承中華優秀傳統文化注入新力量，陝西省台辦主任姚金川，銅川市政府副市長陳浩等出席活動。（圖翻攝網絡）