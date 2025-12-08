冬日旅遊 金山萬里暖心之旅正夯

誰說冬天不能玩北海岸？東北季風不是阻力，而是助力進行「暖身」之旅的好時節！氣溫驟降，正是前往皇冠海岸享受泡湯啖美食的黃金時機！觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處特別以「四季春夏秋冬都好玩」為主題，規劃了冬季限定的「冬日探險．玩饗好湯」主題玩法。誠摯邀請遊客來一趟集結金山萬里溫泉、壯闊海景探險與在地美食的深度暖心之旅。

皇冠海岸的冬季旅遊魅力，在於那份獨有的反差美學。上午迎著凜冽的東北季風，前往野柳地質公園，觀覽領略鬼斧神工的奇岩怪石地景與海風交織而成的冒險。隨後可至龜吼漁港及維納斯海岸，欣賞雲層低垂、海天一色，只有冬季才能捕捉到的磅礡海景，並即時品嚐在地漁港現撈的當季海味。午後轉往令人發思古幽情的金山老街（金包里老街），品嚐傳承百年齒頰留香的特色美食，如金山鴨肉、香甜地瓜、古早味麻荖等，也是採買伴手禮的最佳去處。