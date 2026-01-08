冬日晨跑的別樣滋味／王軍

王軍

小寒過後，冬日的冷便有了實在的分量，風一緊，白晝就縮得更短，黑夜趁機鋪展得悠長，給這季節添了幾分沉鬱的冷峻。人在這樣的天裏，總忍不住畏手畏腳，仿佛稍不留意，就會被那股子寒意鑽進骨頭縫裏。

自打夏天養成晨跑的習慣，我倒是實打實嘗到了甜頭，松垮的肚腩慢慢收了回去，鏡子裏的輪廓都清爽了些。可冬天一到，這習慣就像被凍住了似的，總打折扣。從暖烘烘的被窩裏鑽出來，簡直要耗盡全身的勇氣，尤其是手機鬧鐘在耳邊扯著嗓子喊，窗外的風還嗚嗚地應和，那份掙扎，誰試誰知道。偷懶了一陣，再站上電子秤，那回彈的數字看得我後背一涼，比冬日的風還讓人清醒。馬年開頭的小長假，天還沒亮，我咬著牙爬起來，口罩、手套、圍脖一樣不落，外頭再套件加絨背心，把自己裹得嚴嚴實實。推開門的刹那，冷氣“呼”地撲過來，才算真正摸透了冬的脾氣。

這般凜冽，倒讓我想起冬日的性子來。它像個遺世獨立的行者，渾身帶著拒人千里的孤寒，沒有夏天的熾烈、也沒有秋天的殷實，只憑著一份率直、簡淨，把世界濾得清清爽爽。細想一下，冬日也不絕對的只有沉鬱，也有它溫柔的時候，特別是一場雪落下來，天地間就換了模樣。那無瑕的白，勾勒出屋簷的弧度、枝頭的輪廓，把尋常景致變成如夢似幻的銀裝世界，愛好寫詩吟詞的人總愛為它落筆，寫盡那份悠長的韻味。

走在熟悉的車路河邊的跑道上，迎面撞來的風，實在算不上客氣。這冬日的風有人說它像荒野裏彷徨的琴師，彈著冷冽的調子，可在我看來，它更像個冷面的角色，帶著尖嘯沖過來，刀刃似的刮過臉頰，沒多久，雙頰就凍得通紅，像熟透的蘋果，卻半點暖意也無。它還專挑縫隙鑽，哪怕衣服裹得再緊，也能尋個空子往骨頭裏鑽，後背陣陣生涼，讓人忍不住縮起脖子，快步往前趕。

跑著跑著，倒也慢慢品出些意思。放眼望去，除了偶遇一些同樣早起晨跑的人外，偶然聽見幾位老大爺、老大媽時不時地高聲“啊、啊啊”喊幾嗓子，在寂靜裏蕩開些微漣漪。大地像被按下了暫停鍵，萬物都沉睡著，只有竹石園的一片片竹子在風中抖著葉尖，發出瑟瑟的輕響，連竹林間慣常嘰嘰喳喳的麻雀都斂了聲息，靜得能聽見自己的呼吸與心跳撞在一起。一圈跑下來，倒也不覺得剛出門時的那份瑟縮了，身上竟微微出了些汗，暖意從骨頭縫裏慢慢滲出來。駐足竹石園的一排亭廊邊，就著圍欄學著其他晨跑人的動作，有模有樣做起了彎腿拉腰，身後早起鍛煉的人漸漸多了，腳步聲、招呼聲混著風響，倒給這寒冬添了幾分生氣。

不知什麼時候，風裏忽然飄起了幾點雪珠，打在臉上還微微紮疼，沙沙輕響。如今的天氣預報還真靈光，早晨出門時就說可能有雪。方才寒風的刺骨早忘到了腦後，我和身邊幾位晨跑人相視而笑，都盼著這場雪能來得猛烈些。可就在這份期待裏，那零零星星的雪珠轉瞬間便沒了蹤影，像個頑皮的孩子，晃了晃手就躲進了雲層裏。帶著這點遺憾往回跑，腦子裏卻總盤旋著念想：要是能遇上新年的第一場雪就好了，踩著薄雪跑步，聽腳下發出“咯吱咯吱”的輕響，那該是多清透的滋味。

回程的路上，風似乎柔和了些。街角的早點鋪已經開始支起攤子，冒出的白氣裹著豆漿香味飄出來，穿橙色工裝的環衛工師傅推著垃圾車行走在路面，在晨光裏閃著亮。外賣小哥的電動車也在眼前駛過，小菜販的小三輪也開始穿梭。是啊，多少人就是這樣在冬日清晨奔忙，總覺得冬天太長，冷得讓人難熬。如今跑過這一程，倒覺得冬的冷裏藏著些深意，它像一把篩子，濾去浮躁的念想，讓人沉下心來，聽自己的腳步，看眼前的景，連偶然飄落又消失的雪珠，都成了值得回味的盼頭。

到家時天已微亮，窗玻璃上凝著層薄霜，隱約映出對面樓裏漸次亮起的燈。脫鞋時發現，鞋底沾著些細碎的白，是路過草坪時蹭上的霜，指尖碰上去，涼絲絲地化在皮膚上。原來這清晨的寒氣，早把露水凝成了霜，悄無聲息地鋪在草葉上。就像這冬日的晨跑，起初覺得是種煎熬，跑著跑著，倒在寒風裏跑出了暖意，在等待裏跑出了念想。或許生活本就如此，那些看似寒冷的時刻，熬過去，總能品出些藏在冷裏的甜，像霜花融在掌心的微濕，像汗水浸透衣衫的溫熱，淡卻綿長，讓人在尋常日子裏，多了份穩穩的期待。