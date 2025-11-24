冬日暖心首選！彰化「嶼越」用越式經典料理，讓你秒飛越南吃出幸福感

冬天的員林，寒意悄悄籠罩街頭，但有一家越式料理餐廳，讓人一踏進門就感受到暖意——那就是「嶼越」。這家餐廳以職人精神打造每一道料理，從慢火熬湯到現做春捲，每一口都像冬日裡的一杯熱湯，溫暖而療癒。

五小時熬湯，先從胃開始溫暖

走進「嶼越」，不能錯過的是經典湯頭。餐廳選用新鮮現撈牛骨，搭配香料慢火熬煮五小時，湯色清澈卻膠質飽滿，入口甘甜而不油膩，帶有淡淡香料的暖意。精燉牛腱肉質軟嫩，每一口都能嚐到熬湯的耐心與誠意。在寒冷的冬天，一碗熱湯下肚不只暖胃，也為整天的疲憊注入力量。

春捲選擇，清爽與酥脆的雙重享受

在「嶼越」，春捲是不可錯過的招牌。喜歡清爽的顧客可以選擇鮮蝦生春捲，米紙包裹鮮蝦與香菜，加上魚露沾醬，每一口都清新爽口、帶有層次感；若偏愛酥脆口感，炸春捲則是冬天的暖心選擇。金黃酥脆的外皮包裹鮮甜多汁的內餡，咬下去瞬間香氣四溢，酥香與鮮甜的交織，讓人忍不住一口接一口，吃出暖意與幸福感。

法國麵包與醃菜，鹹甜交織的小確幸

法國麵包同樣是冬日暖心的必點料理。外皮酥脆、內裡柔軟蓬鬆，夾入手撕牛腱與自製越式醃菜，鹹香酸甜層層交疊，口感豐富。若偏好甜口，抹上煉乳的版本，柔軟奶香撲鼻，每一口都是冬日裡的療癒小確幸。熱熱的麵包配上暖湯，簡單卻讓人心裡暖呼呼。

嶼越的冬日邀約，歡迎您的蒞臨

「嶼越」的店名象徵越南海島風土，也代表每位客人都能在這裡「越過日常」，在冬天找到一份屬於自己的溫暖片刻。從湯頭熬煮到麵包出爐，每道料理都保留越南街頭的靈魂，又以台灣人的味覺重新詮釋，真實而細膩。寒冷的冬天不妨走進「嶼越」，用一碗熱湯、一口春捲、一塊法國麵包，讓身心都溫暖起來。

嶼越越式餐廳營業資訊：

營業地址：彰化縣員林市浮圳路二段111號

營業電話：04-8338585

