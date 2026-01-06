冬日暖胃登場 季節限定湯咖哩與蛋包飯掀日系美食熱潮

Suage北海道湯咖哩推出季節限定全新品項「炙燒角煮年糕泡菜湯咖哩」和「明太子山藥梅花豬湯咖哩」。（慕里諾集團提供）

隨著氣溫下降，日系料理以濃郁、療癒的姿態走進餐桌。無論是推出新品的湯咖哩或是插旗新據點的蛋包飯，都為冬日美食版圖增添更多的選擇

日式湯咖哩品牌Suage湯咖哩推出「冬日限定湯料大賞」，2道季節限定全新湯咖哩「炙燒角煮年糕泡菜湯咖哩」、「明太子山藥梅花豬湯咖哩」，以豐盛配料和濃郁的咖哩湯頭為粉絲帶來味蕾重擊。

Suage北海道湯咖哩的「明太子山藥梅花豬湯咖哩」，結合烤明太子山藥，鹹香下飯。（慕里諾集團提供）

「炙燒角煮年糕泡菜湯咖哩」滿滿的配料，營養滿分又飽足。（慕里諾集團提供）

來自北海道札幌的 Suage，本季主廚發揮創意，將日本新年的「慶典元素」與居酒屋「下酒名菜」，融入兩道全新湯咖哩中，讓每一碗都賦有不同的意義。在日本文化中，新年吃「年糕（餅）」代表著長壽與喜氣，是御節料理中不可或缺的靈魂。主廚將「年節儀式感」搬進碗裡，讓炸年糕吸飽帶有醬燒燻香的究好豬五花「角煮」精華。泡菜的酸度中和肉脂的厚實，以家常感品嚐日本的慶典氛圍。明太子山藥梅花豬湯咖哩則是向日本居酒屋文化致敬，主廚將經典名菜「烤明太子山藥」放入湯咖哩。塗滿明太子美乃滋的山藥，醬燒烤製後散發鹹香與微辣。彈跳口感與山藥的黏滑在嘴裡擴散，是一道具「勸酒」潛力的料理。「炙燒角煮年糕泡菜湯咖哩」460元，「明太子山藥梅花豬湯咖哩」430元。

「減醣蛋包」料理針對健康意識抬頭的食客，主打「綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包」。（ポムの樹提供）

山藥泥和風燴醬蛋包飯以金黃蛋包淋上鰹魚和風燴醬，並在頂端點綴山藥泥，溫和中有厚度。（ポムの樹提供）

擁有近百家分店的日本蛋包飯名店「創作オムライス ポムの樹（蘋果樹蛋包飯），自落腳LaLaport南港以來以滑嫩蛋皮與多樣化組合，在台灣掀起一波蛋包飯旋風。「ポムの樹」近日宣佈二號店將進駐林口三井 OUTLET，並於1月6日展開試營運，1月13日盛大開幕。慶祝二號店盛大開幕，品牌同步推出以全新飲食概念打造的「減醣蛋包」新選擇來因應多元飲食趨勢，更祭出史無前例的狂歡優惠，開幕首三日「招牌蛋包飯買一送一」，南港店與林口店將同步舉辦消費滿1188元即可抽「日本原裝模型扭蛋機」活動，還主餐招待券及各項人氣副餐兌換券。試營運期間更享有全店9折與會員專屬招待，消費集點可獲冰淇淋招待券。

新登場的「減醣蛋包」料理針對健康意識抬頭的食客，主打「綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包」，將傳統米飯替換為以豬牛絞肉與洋蔥醬炒香的濃郁肉餡，再裹上金黃蛋皮，以「減醣」卻紮實的蛋包料理帶來飽足感；另一款日式療癒派「山藥泥和風燴醬蛋包飯」與「明太子山藥泥蛋包飯」，則以綿密的日本山藥泥結合微辣明太子與柑橘醋醬，為蛋包飯注入滑順層次，無論追求輕盈感的族群及或蛋包飯粉都能獲得滿足。

