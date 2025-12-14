冬日暖陽齊健走 愛花蓮．山海漫步走吸引三千市民共襄盛舉

花蓮市年度壓軸健行活動「2025 冬季愛花蓮．山海漫步走」，十三日下午於太平洋北濱公園曙光廣場熱鬧登場，吸引超過三千名市民熱情參與（見圖），在冬日暖陽下以健康步伐漫遊山海之間，感受花蓮得天獨厚的自然美景與社區凝聚力。

活動路線自太平洋北濱公園陽光廣場出發，行經北濱曙光橋、兩潭自行車道後折返起點，全程約5公里，沿途山海景緻相伴，深受參與民眾喜愛。現場邀請在地團體帶來精彩開場表演，並規劃兩階段摸彩活動，獎項包含家電、3C用品及多項生活好禮，摸彩最後，魏市長特別加碼多項好禮，讓民眾在運動之餘也能滿載而歸。

市長魏嘉彥表示，花蓮擁有最美的山海景觀與最純樸的人情味，市公所每年持續舉辦健走活動，就是希望市民能在運動中找回健康與笑容，透過輕鬆的腳步重新認識家鄉之美。今年特別選在冬季舉辦，鼓勵大家走出戶外、親近自然，讓健走成為全民日常生活的一部分。

活動現場同時規劃熱鬧的市集與宣導攤位，集結多家花蓮知名美食，包括鴨隊堡、老車上冰釀滷味、炳叔烤玉米、米妞私房手作甜點、都好咖啡、五喵 Womeow Bake、ABIBA 部落廚房及傳統豆花等，香氣四溢、人氣十足，為活動增添豐富的在地風味。

現場也設置社福、防災、廉政、客語推廣及資源回收等宣導攤位，並有警政、國軍、消防、環保等單位，以及遠傳電信共同參與，透過互動方式向市民宣導公共政策與生活知識，讓健走活動兼具休閒、教育與公共服務功能。

由於活動不需事先報名，民眾可自由參加並於健走途中領取摸彩券，吸引許多親子家庭、銀髮族及社區團體踴躍到場，形成一幅笑聲與溫情交織的美麗畫面。魏嘉彥也再次呼籲，運動是最好的防老良方，期盼大家養成規律運動的好習慣，讓健康成為花蓮最動人的風景。