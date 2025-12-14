冬日暖陽（組詩）／袁帥

袁帥

1.為了忘記

為了忘記，我像天空抖落冰雹

只剩一線陽光

為了忘記，我傾聽鴨子

嘎嘎嘎的勸世之音，好不容易聽明白了

我要了根羽毛

為了忘記，我奔向遙遠東方的金色太陽

它是一名親切的畫家

把我畫成玫瑰

2.冬季辭

寒風的細腳，把荒野踏為廢墟

一叢菊花搖晃著抗議書

一萬只麻雀爭相朗讀

隨遇而安的種子專注地聽著

冷雨，徐徐來人間一遭又一遭

公開刺殺著一把雨傘

傘為另一片天，它孵化的生活

悄悄地低飛向前

3.冬日暖陽

晨曦透過窗戶玻璃

點燃一顆顆冰冷的心

屋子裏，每一張臉龐都紅亮紅亮

瞬間綻放菊花

同時，手頭的事，像一串長出的穗子

漸漸地飽滿起來

事後，脫下房間的包裹

向多情的夕陽攤牌

4.解 凍

喇叭裏的飛歌

解凍著山坳裏的耳朵

拿捏日常生活小事的速度

解凍著失靈的手指

鞠躬，膜拜視野中心頂天的楓葉紅

解凍著僵硬的腰身

一句話，包裹一顆太陽

解凍心中的積雪

5.柿子紅了

紅成一叢篝火

燒不掉故鄉土地上乾枯的荒草

那是一棵留守空巢的柿子樹

寒來暑往，果子為露珠狀

被天意染成野兔眼

它們散射的目光，是否能穿透

故鄉人的隱身術

6.腦癱女送外賣

憑憧憬闖進一座城

把孩子鎖在家裏，也鎖在心裏

就風風火火去送外賣

大地和天空搖搖晃晃

工作搖搖晃晃，命運更加搖搖晃晃

摔倒，爬起。爬起，摔倒

傷痕，是她來人間的最大收穫

但卻俘虜了生活