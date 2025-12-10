冬日最想戴的4款輕奢腕錶！小狐狸驚喜聯名G-SHOCK手錶、限量100只，全台搶翻

（圖／品牌提供）

進入年末派對季，從送禮到自帶氣場，一只設計到位的輕奢腕錶，不只提升品味，更能悄悄宣告你的生活態度。無論偏愛仙氣滿滿的夢幻風格、雪景般的限量美學，還是法式x日系混血的潮流個性，這四款腕錶不只報時，更報你的「魅力指數」。準備好了嗎？一起把腕間變成最亮的時尚焦點！

輕奢腕錶推薦：MAISON KITSUNÉ × G-SHOCK金色時分GA2100聯名手錶

無論送禮、收藏或搭配街頭穿搭，今年冬天最值得入手的輕奢腕錶話題王就是－MAISON KITSUNÉ × G-SHOCK！法式俏皮小狐狸遇上日系潮型 GA-2100，瞬間擦出節慶最亮眼的聯名火花。全台限量 100 支、12/3 起在 Maison Kitsuné Bellavita 門市獨家開賣，根本就是粉絲必衝的「搶到就是賺到」聖誕禮物。

（圖／品牌提供）





這款 金色時分 GA-2100 以最受年輕世代喜愛的八角型 GA-2100 為基礎，換上充滿巴黎氣息的溫柔中性色調，搭配亮眼橘色錶圈，好像夕陽落在奧斯曼建築外牆的那道金光。細節更是可愛到尖叫—狐狸 Logo 藏在 9 點鐘小錶盤與錶帶末端，錶背與固定環也刻有品牌字樣，低調又充滿態度。搭配聯名限定暖橘包裝，整體呈現Paris-meets-Tokyo 的獨特氣場：既有巴黎的文青優雅，也有 G-SHOCK 的硬派潮感。

MAISON KITSUNÉ × G-SHOCK金色時分GA2100聯名手錶／7,200元（圖／品牌提供）





輕奢腕錶推薦：Swatch MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD COLD MOON腕錶

冬天正式進入＂讓人腦波變超弱＂的購物季，而今年最浪漫、最值得收藏的輕奢腕錶，絕對是換上冬季新裝的 MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD ColdMoon！這次 OMEGA × Swatch 再度端出高話題神作，以純白雪景為靈感，將冷月的靜謐、雪花的魔力濃縮進一只手錶裡。而最迷人的亮點是—每一只腕錶的月相盤皆有雷射雕刻雪花，「全球唯一、無法複製」，就像把一片獨一無二的雪花戴上手腕。

（圖／品牌提供）





錶盤延續 MoonSwatch 經典布局，加入 Moonshine™ Gold 月相顯示，在 9 點鐘位置還藏著 Snoopy 的可愛身影換上雪景版造型，讓人瞬間融化。採用 Swatch 專利 Bioceramic 生物陶瓷材質打造，外型保留 Speedmaster 超霸登月錶的經典細節，包括迷死錶迷的 「Dot over 90」測速圈。

（圖／品牌提供）





搭配白色 VELCRO® 錶帶、地球元素電池蓋與 OMEGA×Swatch 雙品牌標記，這款腕錶不只好看，是能讓你在冬季故事裡，自帶主角光的存在。

Swatch MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD COLD MOON腕錶／12,150元（圖／品牌提供）





輕奢腕錶推薦：CITIZEN xC 系列 daichi 腕錶

專為女性打造、以「美好時光」為靈感的 CITIZEN xC 系列 daichi 腕錶，絕對是最優雅迷人的節日首選。以「日月星辰」象徵成長與前行，小鳥、太陽、月亮、星辰會隨時間緩緩移動，彷彿把整片天空戴在手腕上，每一秒都充滿故事感，悄悄陪走過生活的每個勇敢瞬間。

（圖／品牌提供）





EE1004-65N 以染上粉紅到藍灰漸層的「晚霞海邊」為靈感，白蝶貝錶盤上刻畫海浪層層拍岸，細緻浪漫得像能聽到海的聲音。搭配實驗室培育鑽石點綴與櫻花粉紅金錶殼，整體柔和又高雅，完全是「冬日暖心系女神」指定配色。

CITIZEN xC 系列daichi EE1004-65N腕錶／40,900元（圖／品牌提供）





而EE1004-73W 則以赤陶到棕色的漸變展現大地層疊之美，冷冽的時分針與細條形時標不僅看起來簡約大方，更顯6點鐘日月小錶盤的獨特美，沉穩、耐看、氣質滿分。

CITIZEN xC 系列daichi EE1004-73W腕錶／33,900元（圖／品牌提供）





