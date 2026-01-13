冬日氣溫不穩定 陳其邁指示持續關懷獨居長輩

記者李靜音／高雄報導

高雄市政府今（13）日於淨零學院召開市政會議，會議開始由環保局及各局處報告高雄市碳權主軸計畫，市長陳其邁請各局處依規劃執行碳權計畫，並確實評估減量方法學、法規外加性之適用及建立完整基線資料，以利專案註冊或額度申請，並請環保局協助輔導。

陳其邁表示，為利經驗傳承及執行，以專責、任務編組等方式執行，請相關執行人員優先至淨零學院受訓，他請各局處碳權計畫於今年6月底前提出初步成果，並於7月辦理成果發表。

農曆春節將屆，陳其邁請各機關及早規劃關懷民間團體、慰問機關基層同仁活動，並適時邀請府級長官一同前往，亦請各工程主辦機關於春節前儘速完成各項工程收尾，如未能完工者，請先完成階段性工作，同時加強工地安全維護及周邊環境整潔。

冬日氣溫不穩定，陳其邁請社會局及區公所持續主動關懷獨居長輩、街友與高風險個案，適時提供協助。另考量養殖漁業易有延遲性寒害問題，請海洋局與各漁會持續保持聯繫，密切掌握有無災損情形，以即時提供協助。

高雄市政府今日於淨零學院召開市政會議，市長陳其邁指示持續關懷獨居長輩、街友與高風險個案，適時提供協助。(高雄市新聞局提供)