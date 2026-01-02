冬日泡湯趣 臺中溫泉輕旅行

記者李佩玲／專題報導

入冬後天氣漸冷，最適合泡湯暖身！臺中市擁有多元風貌的湯泉體驗，無論是兼具原鄉風情與日式氛圍的「谷關溫泉區」、鄰近大坑登山步道的「大坑溫泉區」，或是泡湯時可遠眺市區及海線夜景的「烏日溫泉區」等，都是值得旅人親身體驗的溫泉勝地。

百年谷關溫泉 漫步明治老街風情

為臺中市最負盛名的溫泉鄉，泉質屬弱鹼性碳酸泉，約於日本明治時代1907年發現，當時日本人稱之為「明治溫泉」，時至今日，谷關溫泉已有百年歷史。來到谷關溫泉區，除可在溫泉飯店或溫泉民宿內享受暖呼呼的湯泉，也可參觀融入自然生態與藝術美學的谷關遊客中心暨入關博物館，深入了解谷關的人文歷史與自然資源、走訪谷關吊橋，遠望青山疊翠及溪水潺潺，享受大自然的幽靜與閒適，或漫步於明治溫泉老街，石階步道兩旁紅白相間的日式燈籠搭配許願鐘，讓人彷彿置身於日本溫泉鄉。若時間允許還可前往谷關風景區的捎來步道，沿途綠意盎然，全程步行時間約1.5小時，可近距離體驗谷關山林之美，下山後再到谷關溫泉公園，體驗免費足湯，消除旅程的疲勞。

廣告 廣告

大坑溫泉自然饗宴 登山泡湯舒緩身心

在臺中市大坑風景區內，屬於大坑頭嵙山系；921大地震車籠埔斷層穿越大坑，地層劇烈變動後，發現溫泉資源，成為新的觀光資源。大坑溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉色清澈無臭，酸鹼值約在7左右，泉溫偏低，湧到地表時約為58℃，洗後光滑柔細不黏膩，由於富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質成分，沒有刺鼻的硫磺味，不論是浸泡、沐浴，或經處理後成為礦泉水飲用，對身體健康極有幫助，被譽為「溫泉中的溫泉」。來到大坑溫泉區泡湯，最不能錯過的就是臺中熱門景點大坑登山步道，大坑風景區目前有14條登山步道，全長約16.35至17公里，全區自然生態豐富，適合全家同遊，步道有難易程度之分，有較平緩的入門級路線，也有具挑戰性的路線，民眾可視個人體能做選擇。

烏日溫泉美姬湯 遠眺百萬夜景

位於臺中市烏日區的大肚山脈，泡湯時可遠眺臺中市區及海線夜景。烏日溫泉經過中華民國溫泉觀光協會、日本中央溫泉研究所的現場採集檢測，鑑定泉質為pH 8.1的碳酸氫鈉泉，屬弱鹼性溫泉，無色無味水質純淨，泡完之後皮膚會有滑潤感，又稱「美姬湯」。來到烏日溫泉區，白天可走訪知高圳步道、筏子溪河濱公園步道等景點踏青拍照，夜晚則可前往望高寮夜景公園，欣賞浪漫璀璨的百萬夜景，望高寮地處大肚臺地最高處，觀景平臺上可遠眺臺中港區、彰化大肚溪以南平地，以及臺中市區，呈現豐富的視覺享受。值得一提的是，烏日溫泉區坐落交通樞紐，特別適合外縣市旅客轉乘高鐵輕鬆來一場溫泉小旅行。

兼具原鄉風情與日式氛圍的谷關溫泉區。（取自臺中市政府網站）

谷關溫泉公園提供民眾免費足湯。（取自臺中市政府網站）

捎來步道位於谷關風景區，能夠近距離體會谷關山林之美。（取自臺中市政府網站）

大坑溫泉富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質成分，又被譽為「溫泉中的溫泉」。（取自臺中市政府網站）

來到大坑溫泉區泡湯，最不能錯過的就是臺中熱門景點大坑登山步道。（取自臺中市政府網站）

烏日溫泉區的溫泉飯店可遠眺臺中市區及海線夜景。（取自臺中市政府網站）

來到烏日溫泉區，可到望高寮夜景公園欣賞浪漫璀璨的百萬夜景。（取自臺中市政府網站）