冬日猝死頻傳！ 醫曝5大警訊：吃太飽也危險





受到大陸冷氣團影響，台灣氣溫逐漸下滑，部分地區甚至跌破10度，而猝死的發生率也提高，醫生黃軒表示，多數冬季猝死並非完全無症狀，而是症狀輕微，容易被誤認為疲勞或感冒；此外猝死並非老年專利，部分年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫，導致無法挽回的憾事。

黃軒在臉書粉專發文說明，猝死前最常出現五大警訊，其中包含：

明明沒熬夜，卻異常疲累

早期心肌缺氧常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

運動時胸悶、胸痛

做平常活動容易喘，身體沉重無法恢復；像「被壓住」、「卡一口氣」或「吃太飽」，而寒冷季節血管收縮，更容易誘發心肌缺血。

突然心悸、心跳亂

剛起床、半夜上廁所或洗澡前後容易發生，代表心臟電氣穩定度下降。

不明原因暈眩、快昏倒

不是單純低血壓，而是心輸出量短暫不足的警告。

半夜心跳快到醒來

可能與自律神經失衡及夜間心律不整風險上升有關。

黃軒說明，寒冷造成血管收縮、血液黏稠、交感神經亢奮，使心臟負荷增加、血栓風險上升、心律不穩，他指出，「冬天出現的新症狀，不要急著找藉口，也不是正常疲累或天氣冷，而是身體的警示訊號。」

此外，黃軒也說，高風險族群包括高血壓、糖尿病、高血脂患者，有抽菸史或家族早發心臟病者，以及睡眠呼吸中止症患者或長期壓力大、睡眠不足的人。而猝死不是老年專利，是風險累積的結果，他呼籲，應維持良好健康習慣及優質健康檢查。

