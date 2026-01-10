冬日療癒系旅遊 萌寵相伴吃好料
冬季是一年中最適合慢下腳步的時刻，沒有趕行程的壓力，也不必煩惱景點取捨，把旅行與住宿結合，反而更能真正放鬆身心。不管是選擇一處能吃、住、玩一次到位的度假飯店，或是以贈送桌遊與親友室內同樂、推出熱門餐廳代訂服務，都能打造好玩好吃的愜意冬日假期。
搭乘滑索俯瞰湖景
當旅遊不再只是換個地方睡覺，而是想真正放鬆、被療癒、留下回憶，宜蘭綠舞國際觀光飯店是冬遊的理想選擇。結合日式園區景觀、人氣萌寵互動與完整住宿餐飲體驗，業者打造出不必趕行程、也不需費心規劃的「一站式度假」，讓親子、好友或情侶旅人，都能輕鬆享受一段被可愛包圍的假期。
走進園區，最先感受到的是濃厚的日式風情，湖畔、木橋、庭園錯落其間，步調自然慢了下來；再往園區深處走，水豚、羊駝、梅花鹿等人氣萌寵自在現身，旅客不必特地安排動物園行程，在園區散步的同時，就能與可愛動物近距離互動，為旅程添上驚喜。
午後時光，也能將「療癒感」延伸到餐桌。旅客可依喜好選擇不同主題的萌寵下午茶場景，像是貓咪控可前往擼LALA Sweets，一邊品嘗甜點與飲品，一邊與多種品種的可愛貓店長互動；想感受不同氛圍，也可前往黑RURU CAFE，與笑笑羊、熊貓羊相見歡，在輕鬆自在的空間裡，慢慢享受屬於假期的節奏。
拍照，是旅程中不可或缺的一環。園區提供浴衣與動漫Cosplay服飾體驗，旅人可換裝漫步日式庭園取景，留下充滿故事感的旅行畫面；喜歡動態體驗的旅客，還能搭乘滑索從空中俯瞰湖景與園區全貌，為旅程增添一點刺激與新鮮感。親子或好友同行，也可透過彩繪DIY，把旅行回憶化為專屬紀念。
住宿專案選擇同樣多元，從雙人輕旅行、四人同行，到適合三代同堂的家庭套房皆一應俱全。其中樓中樓設計的家庭房型，保有共享空間也兼顧休息隱私，深受家族旅客喜愛。這個寒假，若想找一個能同時療癒大人與孩子的目的地，是值得收藏的旅遊選項。
住老爺爽嗑金豬燒肉
此外，台北天成大飯店於3月31日前的周日至周四，推出「連住含早贈天成餐旅大亨住房專案」，親子三人房連住兩晚含自助式早餐，再贈童趣十足的天成餐旅大亨桌遊，亦有豪華三人房與溫馨家庭四人房供選擇。天成餐旅大亨結合飯店經營策略與集團品牌IP，玩家化身飯店大亨體驗商戰樂趣，指定房型連住兩晚，即可獲贈桌遊，讓歡樂延續旅程。
韓流效應在台升溫帶動住房與餐飲市場熱潮，老爺酒店集團攜手韓國人氣燒肉品牌，共同推出「爺饗金豬」限量住房專案，於北投老爺酒店、南港老爺行旅、老爺會館台北林森店官網預訂指定專案，即可享有「金豬食堂」限定餐期雙人保證席次，免排隊即可優先入席，享用隱藏版VIP套餐，全程專人桌邊代烤，凡購買「爺饗金豬」限量住房專案，加購高鐵票再享最低78折票價優惠。
