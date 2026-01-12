許陽珣

少年時過冬，最念母親灶上那鍋竹甘蔗甘蔗湯。

一大砂鍋慢燉著羊肉及竹甘蔗，熱呼呼的。湯汁咕嘟著泡泡，此起彼伏；大塊大塊的羊肉坐在裡面，肥而厚；橫七豎八的竹甘蔗，或倚著羊肉或浮在湯上。鍋子坐在瓦斯爐上，爐中竄出的火舌溫柔舔舐著鍋底。黃昏已過，窗外如墨般漸染漸濃，屋內一隻小小的燈泡，發出昏黃的光線，無聲地融化著冷清的夜色。此時，羊肉濃郁的香氣，早已霸道地佔領了整個屋子。母親和我們姊妹四人，正擠在爐子旁。母親弓著背，在低矮的油煙機下，揭開蓋子，輕輕吹開直冒出來的熱氣，舀出羊肉放到我們的碗裡，再舀起一大勺湯淋上去。我們也常常自己盛湯，可總覺冷清，不如圍著母親看她忙碌來得熱鬧。我們愛這湯，更愛挨著母親，接過她盛滿的那碗幸福。因為這碗湯的暖，足以照亮一整個少年的寒冬。

長大些，也是冬天，那年穎兒從南京過來武漢，嚷著要上龜山。管它天寒地凍，年輕人的興致總是熱的。上午剛到龜山，便開始下雪。零星的雪花，落到掌心，冰冰涼的。逛著逛著，已近中午，山林間除了我倆踩在雪地上的「嘎吱」聲，還有雪花落在松枝上的「簌簌」聲，天地間空靈寂靜得宛若仙境。聳入雲端的電視塔尖，與雲霧捉迷藏，若隱若現。山下的橋面上閃爍著星星點點的車燈。穎兒雙手背在身後，念道：「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。」我笑道：「快了，明早估計全開滿。」接著，她提議去看前方的雕像；走近一瞧，是騎著戰馬的曹操。穎兒張開雙臂撲上去，說得跟這「梟雄」合個影，讓他不再孤冷。雪落無聲，多少年後，那張照片裡兩個臉龐凍紅的姑娘，依然笑得比戰馬還烈。

後來成家，在深圳過冬。這裡的冬天常常潮濕，風一起，刺骨得很。租的房子陽台朝南，大風常從窗縫、門縫灌入。天色暗下來後，更冷。我極怕冷，睡前總得塞個熱鐵餅進被窩。那晚，吩咐先生幫我熱一下鐵餅，待我走到床邊，發現鐵餅擱在外頭，一摸，冰冰的。而他裹著棉被縮在裡邊，露著個頭。我氣道：「哼！不熱鐵餅，還霸占我床位，膽肥了啊！」他猛地坐起，一臉得意地拍著暖好的被窩：「瞧瞧，比熱鐵餅管用吧！」我探手一摸，一股暖意順著指尖直達心底，方才那點喔怪，早已化作了莞爾。

寒風又起時，這些記憶總如火光般燃起。人這一生要過的冬天很多。還好，有湯可喝，有友可瘋，有人可依。

（照片翻攝畫面）