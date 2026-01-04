冬日的夜晚（外一首）／閆敬督

閆敬督

夜晚收集迷路的星光

照亮夜行者的歸途

這個季節的爐火

如此熱情

舔舐陶罐富含的隱喻

黑暗變得柔軟

像被烘烤的絨布

包裹瑟縮的種子

冰花在玻璃上

拓印奔騰的河流

每顆晶瑩的小水珠

內心都蘊藏著燈火闌珊

而我的呼吸是另一支畫筆

於寂靜中

畫下回憶溫馨的畫卷

街巷盡頭

有人用鐵鍬鏟開雪的寂靜

熱愛生活的人

往往都會聆聽心聲

聽雪落松枝的禪意

清點壁爐裏升騰的劈啪聲

◆雪，未寫完的信

飄散的雪

是一首未寫完的信

棱角清晰

印著回家的地址

讓風去投遞

廣告 廣告

樹木褪去修辭

用最簡單的筆法

描繪故鄉的形貌

候鳥飛過的弧線

在結冰的湖面畫成逗號

等待解凍的小河

像一行詩句

靜默地吟誦山河

孩童手中的糖葫蘆

散發著童真的香氣

他們奔跑時揚起的圍巾

把寒冬卷出溫暖的形狀

時間紛飛

永恆被縮寫成一片雪花

最終我們都在向寒冷學習

像土地覆蓋麥苗那樣沉默

像灶膛埋緊炭火那樣等待

沉默，等待。在飄散中

靜候又一個春天漸漸蘇醒