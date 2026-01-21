冬日的花季浪漫 搭北捷賞梅賞櫻免塞車！5大熱門景點推薦

Photo Credits：pierrehuang、taiwan.4fun

當冷空氣拂過城市街角，梅花與櫻花也輪番登場，讓冬日尾聲染上一片柔軟的粉與白，搭上北捷就能輕鬆參與這場「城市花見散策」。從士林官邸的清雅梅景、平菁街42巷與內湖樂活公園的一月底櫻花盛放，到中正紀念堂與逸仙公園的古蹟花海，串起冬季最浪漫的風景，在城市裡，慢慢走進屬於冬日的花季時光。

【搭北捷賞花五大景點】

士林官邸賞梅

Photo Credits：stanley_pic

士林官邸一年四季有著各種花卉盛開，梅花區主要位於玫瑰園西側的園路，通常在冬季低溫時節（1月至農曆新年期間）盛開，花況受氣溫影響，愈冷愈開花。梅花以清雅的白色梅花為主，與玫瑰相互映襯，芬芳浪漫；還有及落羽松漸層色彩豔麗動人，充滿詩意！

開放時間：公園全年無休

地址：台北市士林區福林路60號

交通：搭乘淡水信義線（紅線）到「士林站」，從2號出口出站後，左轉沿著中正路/福林路方向走，步行約7-10分鐘即可抵達

平菁街42巷一月底櫻花綻放

Photo Credits：pierrehuang、i_amshelly 、qiuung、tw.lian_yu

大台北地區最近的賞櫻秘境絕對非平菁街42巷莫屬了（或稱為平等里櫻花巷），每年大概在2月初就開始悄悄綻放，不過今年應為暖冬緣故，現在就已經有部分櫻花盛開了，提醒大家這邊巷弄狹窄，周遭還有許多民宅，切記不要打擾到居民喔！

地址：台北市士林區平菁街42巷

交通：捷運淡水信義線（紅線）至劍潭站或士林站，再轉乘公車 303 (至「倫仔尾站」下車) 或 小19 (至「平等里站」下車)

內湖樂活公園一月底櫻花綻放

Photo Credits：chih07090616、xupyjp0310、peipei.page

櫻花季不能錯過的還有東湖樂活公園長達 3 公里的櫻花步道，從早開花的寒櫻，接續八重櫻、昭和櫻等，而相當受歡迎的內湖樂活夜櫻季活動，今年在1/30-2/22 展開，花季期間每天 18:30 點燈，並規劃精彩活動，詳情請見官網公佈。

地址： 台北市內湖區康樂街61巷

交通：搭乘北捷至「東湖頭站」下車，3號出口步行約 8-10分鐘

中正紀念堂梅花與櫻花

Photo Credits：hiko.tsai、luyingkung、jiying_tseng、yayayxc、rickycheng_0622

中正紀念堂裡有原生櫻花區跟日本櫻花區，分別種植了山櫻花、大漁櫻、寒櫻與河津櫻，每年都會吸引許多賞櫻民眾前往。此外，信義路與杭州南路角門處的純香梅花，開白色帶粉紅色花朵，重瓣，具香味，花期約為每年1月上旬。接著 2 -3 月間，則可以由信義路大忠門進入中正紀念公園，向右沿著安山岩步道行進約30公尺，栽植有80餘株宮粉梅。把握時間前往欣賞美麗的櫻花與梅花吧！

地址：台北市中正區中山南路21號

交通：搭乘捷運至「中正紀念堂站」下車步行前往

逸仙公園梅花

Photo Credits：taiwan.4fun、tennatural2012、treetreetravel

逸仙公園位於台北市中山北路與北平西路交叉口附近，過去曾是日治時代臺北著名的高級料亭-梅屋敷，和式建築在台北市區被完保留，每逢一月梅花盛開季節，園區內約50 棵梅樹齊綻放，在一旁黑松、柏樹交相輝映，成為高雅景致。

地址：台北市中正區中山北路一段46號

提醒：實際花況依天候因素而異。

撰稿者/韓微微