冬日的雪，落在我心頭／趙浩平

趙浩平

雪越下越大

把路封住

把人隔開

把我的思念折成紙飛機

飛不出這白茫茫的世界

有人說，雪是寂寞的象徵

可我覺得，它是孤獨者的知己

我在雪地裏寫下你的名字

風一吹，字跡就模糊了

雪開始融化

水滴順著屋簷落下

像一首沒有詞的歌

低沉，緩慢，帶著一絲哀愁

母親在廚房裏煮粥

鍋蓋上冒著白霧

她輕聲哼著歌謠

旋律比雪更輕柔

我坐在小板凳上

搓著凍紫的雙手

母親把我抱到灶台邊

往爐灶內加了好多柴火

後來我長大離開家鄉

每次下雪都會想起母親的廚房

想起母親煮的熱粥

想起她在雪天多加的幾把柴火

如今我租房在異鄉

沒有爐子，也沒有親人

有位作家說：寫作是最好的療愈

我信了。於是開始記錄每一個雪夜

把情緒變成文字

把孤獨變成故事

雪落在鄉村的小路上

那裏有老人掃雪的身影

有孩子堆雪人的笑聲

有炊煙嫋嫋升起的日常

這不是浪漫的想像

而是真實的生活

是我們該珍惜的煙火人間

雪落在城市的高樓間

那裏有加班的年輕人

有外賣員在寒風中奔跑

有單身公寓裏孤燈未熄的夜晚

他們未必幸福，但都在努力活著

雪落在校園的操場上

孩子們穿著厚厚的衣服跳繩

他們的臉紅撲撲的

笑聲清脆得像鈴鐺

那一刻我忽然覺得

童年如果是一場下不結束的雪

該多好

純潔，自由，無拘無束

雪落在墓園

潔白覆蓋了碑石

也掩蓋了哀傷

有人跪在墳前

手裏拿著一朵菊花

向裏面訴說

整整一個下午

雪落無聲

卻傾訴了所有心事

雪落在海邊

海浪拍打著礁石

淺灘處，雪與海水交匯

分不清哪邊是冷，哪邊是鹹

有人頭頂著雪花走過

順著臉頰流下的

嘗不出是雪水還是淚水

雪落在高原之上

那裏有風

有犛牛緩慢的步伐

有牧民仰望星空的眼睛

他們的眼裏都充滿了敬畏

雪落在大漠

那裏除了沙丘與荒涼

還有胡楊林與水源

有駱駝隊穿越的足跡

雪來與不來

駝鈴聲響了幾千年

雪落在實驗室的樓頂上

科學家們正圍坐在一起討論數據

窗外細雪飄飛

屋內熱氣騰騰

他們在尋找答案

也在尋找未來的方向

雪落在教堂鐘樓

鐘聲悠揚，穿透雲層

人們低頭祈禱

心中有光，眼裏有淚

雪讓他們更加虔誠

也讓信仰更加清晰

雪落在寺廟門前

佛像慈眉，香火繚繞

一位僧人緩慢地掃雪

他說：掃雪即掃心

佛法無邊

我突然感覺到這句話的重量

雪落在養老院的窗邊

一位老人翻著泛黃的照片

那是她年輕時的模樣

那個人早已不在

他輕輕撫摸相紙

心裏有說不完的話

雪落在地鐵站口

一位母親抱著嬰兒

一遍遍輕拍孩子的背

焦急的眼光把四周掃了一遍

孩子病了，她在找醫院

雪落在她肩頭

也落在孩子的臉上

雪落在城市高樓之間

一位程式員深夜加班

他盯著螢幕發呆

想起小時候堆雪人的情景

他關掉電腦，走到窗前

看著外面飄落的雪

轉身，給自己泡了一桶面

雪落在老家門前的石階上

爺爺坐在籐椅裏抽煙

他望著遠處的山

平靜的眼神裏充滿了故事

雪落在海邊的漁村

漁民們正在修補漁網

他們的每一次出海

都是對命運的熱情回應

雪落在寺廟鐘聲裏

僧人敲響了木魚

聲音穿透雪幕

喚醒了沉睡的靈魂

一位香客跪在佛前

眼淚滴在蒲團上

她喃喃自語

一輩子的過錯

懺悔不完的心語

雪落在孤兒院的門口

孩子們圍著火爐畫畫

他們畫的是未來的家

有爸爸，有媽媽，有小狗

還有一直下的雪

雪落在博物館

玻璃櫃前

一位白髮老人駐足

凝視

櫃子裏是一件舊棉衣

標籤上寫著

1978年，烈士遺物

他久久不動

摘下眼鏡擦淚

那是父親的衣服

父親犧牲那年，他才五歲

如今他已經七十歲

仍記得父親最後一次抱他的溫度

雪落在咖啡館

角落裏

一對情侶沉默坐著

他們沒有爭吵

沒有擁抱

只是各自低頭看手機

仿佛彼此已經變成了陌生人

女人低聲說

我們該分開了

男人點頭

雪落在他們中間

像一道看不見的牆

隔開了過去與未來

雪落在公園長椅上

一位老人獨自坐著

手裏握著一枚舊戒指

他說：她去了另一個地方

那裏也有雪

雪落在校園公告欄前

貼著一張尋人啟事

照片上的女孩笑著

下麵寫著

請幫幫我找到她

路人走過

有人停下，有人無視

雪照亮了一部分人的目光

雪落在街頭藝人手中

他拉著小提琴

旋律悠揚

行人匆匆

無人駐足

但他依舊認真演奏

仿佛全世界都值得被聽見

有人說他是瘋子

有人說他可憐

可他始終用自己的方式活著

就像雪一樣

即使無人欣賞，也要落下

雪落在工地圍擋上

農民工大叔裹著破棉衣取暖

他拿出乾糧啃了一口

有人給他遞了熱奶茶

他愣了一下

接過杯子

眼裏的光

像雪後初晴的天

雪落在兒童醫院

病房裏

一個孩子戴著氧氣罩

努力睜著眼睛看窗外的雪

他不說話

醫生卻紅了眼眶

雪落在郵局

窗口前

一位老人寄出一封沒署名的信

他說：我不知道收件人是誰

但我希望有人收到它

一片雪花落在信封上

像蓋了個印章

雪落在高鐵月臺

一對母女分別

女兒背著書包要回學校

母親眼裏含著淚，笑著說

快去吧，別遲到

雪落在她們之間

像一條看不見的線

牽著兩顆心

雪落在消防車頂

警笛劃破夜空

人們躲進屋裏

而他們在路上奔跑

為了守護別人的平安

雪落在員警的手套上

他蹲下來扶起受傷的小孩

說：沒事，有叔叔在

小孩抬頭看他，笑了

那一刻雪也在笑

雪落在菜市場攤位上

賣菜的大媽喊

剛來的白菜，新鮮的

她凍紅的手指夾著零錢

卻從不抱怨一句苦

雪落在社區志願者的口罩上

他們挨家送藥送飯

沒人知道他們的名字

但他們做的事

讓整個冬天不再冰冷

雪落在外賣員的電動車上

他冒著風雪送飯

手套破了，腳凍僵了

只為了

讓忙碌的人們有口飯吃

雪落在心理諮詢室門外

來訪者走進來，坐下

第一次願意說出自己的痛苦

她說：我不是脆弱，我只是累了

諮詢師點頭：你現在可以休息了

雪落在醫院

產房外

丈夫焦急地等待

聽到嬰兒的第一聲啼哭

他跪在地上哭了

不是因為疲憊

是因為

生命終於來了

雪落在教堂鐘樓

婚禮正在進行

新娘披著白色婚紗

新郎緊握她的手

他們說

無論風雨，我們都在一起

雪落在他們頭上

他們發誓共白頭

雪落在廣場中央

一群孩子圍成圈跳舞

跳的是簡單的步伐

卻是最快樂的節奏

大人站在邊上看著

眼裏浮現出童年的樣子

雪落在雪山之巔

登山者喘著粗氣

卻仍一步步向上爬

不是征服山

而是征服自己

能走到這裏

雪見證了他們的堅持

雪落在詩人筆下

他寫下

冬日的雪

像一場遲來的擁抱

溫暖了人心

他沒有寫出的詩

像雪花一樣

融化在唇邊

雪落在畫家畫布上

他用顏料混合雪花的質感

一邊描摹，一邊傾聽

每一筆都在問

春天還在嗎

他畫不出花

也畫不出大紅大紫

只塗抹出一片白

那是看不見的春天

雪落在作家鍵盤上

他打下一行行字

原來最難熬的日子

也會變成最珍貴的記憶

他停頓片刻

繼續寫下去

文字可以治癒一切

雪落在音樂家耳畔

他閉眼聽著風聲

忽然彈出一段旋律

音符如雪

紛紛落下

雪落在普通人身上

他們匆匆又匆匆

每天都在努力地活著

像雪一樣

默默地落下

靜靜地融化

冬日的雪

落在大地山川

它在提醒我們

有些痛只能獨自消化

有些路終究要一個人去走

即使無人陪伴

也要找到方向

即使無人理解

也要守住初心

那些曾在生命裏留下痕跡的人

無論是否還在身邊

都該感激

人生最大的勝利

不是戰勝別人

而是戰勝自己

真正的力量

不是來自外界的認可

而是來自內心的堅定

真正的智慧

不是知道很多道理

而是能把道理活出來

真正的富有

不是金錢

而是心靈的豐盈與自由

雪終將離去

如同我們終將老去

它留下的那一片白

刻進了記憶裏

落在我心頭

像一首未完的詩

像一段未盡的話

像一個永遠年輕的靈魂

在寂靜中，悄然生長

冬日的雪，落在我心頭

這是我寫給自己的情書

雪漸漸融化

河水開始流動

鳥兒也開始鳴叫

春天來了

而我的心，也終於不再結冰