冬日的雪，落在我心頭／趙浩平
趙浩平
雪越下越大
把路封住
把人隔開
把我的思念折成紙飛機
飛不出這白茫茫的世界
有人說，雪是寂寞的象徵
可我覺得，它是孤獨者的知己
我在雪地裏寫下你的名字
風一吹，字跡就模糊了
雪開始融化
水滴順著屋簷落下
像一首沒有詞的歌
低沉，緩慢，帶著一絲哀愁
母親在廚房裏煮粥
鍋蓋上冒著白霧
她輕聲哼著歌謠
旋律比雪更輕柔
我坐在小板凳上
搓著凍紫的雙手
母親把我抱到灶台邊
往爐灶內加了好多柴火
後來我長大離開家鄉
每次下雪都會想起母親的廚房
想起母親煮的熱粥
想起她在雪天多加的幾把柴火
如今我租房在異鄉
沒有爐子，也沒有親人
有位作家說：寫作是最好的療愈
我信了。於是開始記錄每一個雪夜
把情緒變成文字
把孤獨變成故事
雪落在鄉村的小路上
那裏有老人掃雪的身影
有孩子堆雪人的笑聲
有炊煙嫋嫋升起的日常
這不是浪漫的想像
而是真實的生活
是我們該珍惜的煙火人間
雪落在城市的高樓間
那裏有加班的年輕人
有外賣員在寒風中奔跑
有單身公寓裏孤燈未熄的夜晚
他們未必幸福，但都在努力活著
雪落在校園的操場上
孩子們穿著厚厚的衣服跳繩
他們的臉紅撲撲的
笑聲清脆得像鈴鐺
那一刻我忽然覺得
童年如果是一場下不結束的雪
該多好
純潔，自由，無拘無束
雪落在墓園
潔白覆蓋了碑石
也掩蓋了哀傷
有人跪在墳前
手裏拿著一朵菊花
向裏面訴說
整整一個下午
雪落無聲
卻傾訴了所有心事
雪落在海邊
海浪拍打著礁石
淺灘處，雪與海水交匯
分不清哪邊是冷，哪邊是鹹
有人頭頂著雪花走過
順著臉頰流下的
嘗不出是雪水還是淚水
雪落在高原之上
那裏有風
有犛牛緩慢的步伐
有牧民仰望星空的眼睛
他們的眼裏都充滿了敬畏
雪落在大漠
那裏除了沙丘與荒涼
還有胡楊林與水源
有駱駝隊穿越的足跡
雪來與不來
駝鈴聲響了幾千年
雪落在實驗室的樓頂上
科學家們正圍坐在一起討論數據
窗外細雪飄飛
屋內熱氣騰騰
他們在尋找答案
也在尋找未來的方向
雪落在教堂鐘樓
鐘聲悠揚，穿透雲層
人們低頭祈禱
心中有光，眼裏有淚
雪讓他們更加虔誠
也讓信仰更加清晰
雪落在寺廟門前
佛像慈眉，香火繚繞
一位僧人緩慢地掃雪
他說：掃雪即掃心
佛法無邊
我突然感覺到這句話的重量
雪落在養老院的窗邊
一位老人翻著泛黃的照片
那是她年輕時的模樣
那個人早已不在
他輕輕撫摸相紙
心裏有說不完的話
雪落在地鐵站口
一位母親抱著嬰兒
一遍遍輕拍孩子的背
焦急的眼光把四周掃了一遍
孩子病了，她在找醫院
雪落在她肩頭
也落在孩子的臉上
雪落在城市高樓之間
一位程式員深夜加班
他盯著螢幕發呆
想起小時候堆雪人的情景
他關掉電腦，走到窗前
看著外面飄落的雪
轉身，給自己泡了一桶面
雪落在老家門前的石階上
爺爺坐在籐椅裏抽煙
他望著遠處的山
平靜的眼神裏充滿了故事
雪落在海邊的漁村
漁民們正在修補漁網
他們的每一次出海
都是對命運的熱情回應
雪落在寺廟鐘聲裏
僧人敲響了木魚
聲音穿透雪幕
喚醒了沉睡的靈魂
一位香客跪在佛前
眼淚滴在蒲團上
她喃喃自語
一輩子的過錯
懺悔不完的心語
雪落在孤兒院的門口
孩子們圍著火爐畫畫
他們畫的是未來的家
有爸爸，有媽媽，有小狗
還有一直下的雪
雪落在博物館
玻璃櫃前
一位白髮老人駐足
凝視
櫃子裏是一件舊棉衣
標籤上寫著
1978年，烈士遺物
他久久不動
摘下眼鏡擦淚
那是父親的衣服
父親犧牲那年，他才五歲
如今他已經七十歲
仍記得父親最後一次抱他的溫度
雪落在咖啡館
角落裏
一對情侶沉默坐著
他們沒有爭吵
沒有擁抱
只是各自低頭看手機
仿佛彼此已經變成了陌生人
女人低聲說
我們該分開了
男人點頭
雪落在他們中間
像一道看不見的牆
隔開了過去與未來
雪落在公園長椅上
一位老人獨自坐著
手裏握著一枚舊戒指
他說：她去了另一個地方
那裏也有雪
雪落在校園公告欄前
貼著一張尋人啟事
照片上的女孩笑著
下麵寫著
請幫幫我找到她
路人走過
有人停下，有人無視
雪照亮了一部分人的目光
雪落在街頭藝人手中
他拉著小提琴
旋律悠揚
行人匆匆
無人駐足
但他依舊認真演奏
仿佛全世界都值得被聽見
有人說他是瘋子
有人說他可憐
可他始終用自己的方式活著
就像雪一樣
即使無人欣賞，也要落下
雪落在工地圍擋上
農民工大叔裹著破棉衣取暖
他拿出乾糧啃了一口
有人給他遞了熱奶茶
他愣了一下
接過杯子
眼裏的光
像雪後初晴的天
雪落在兒童醫院
病房裏
一個孩子戴著氧氣罩
努力睜著眼睛看窗外的雪
他不說話
醫生卻紅了眼眶
雪落在郵局
窗口前
一位老人寄出一封沒署名的信
他說：我不知道收件人是誰
但我希望有人收到它
一片雪花落在信封上
像蓋了個印章
雪落在高鐵月臺
一對母女分別
女兒背著書包要回學校
母親眼裏含著淚，笑著說
快去吧，別遲到
雪落在她們之間
像一條看不見的線
牽著兩顆心
雪落在消防車頂
警笛劃破夜空
人們躲進屋裏
而他們在路上奔跑
為了守護別人的平安
雪落在員警的手套上
他蹲下來扶起受傷的小孩
說：沒事，有叔叔在
小孩抬頭看他，笑了
那一刻雪也在笑
雪落在菜市場攤位上
賣菜的大媽喊
剛來的白菜，新鮮的
她凍紅的手指夾著零錢
卻從不抱怨一句苦
雪落在社區志願者的口罩上
他們挨家送藥送飯
沒人知道他們的名字
但他們做的事
讓整個冬天不再冰冷
雪落在外賣員的電動車上
他冒著風雪送飯
手套破了，腳凍僵了
只為了
讓忙碌的人們有口飯吃
雪落在心理諮詢室門外
來訪者走進來，坐下
第一次願意說出自己的痛苦
她說：我不是脆弱，我只是累了
諮詢師點頭：你現在可以休息了
雪落在醫院
產房外
丈夫焦急地等待
聽到嬰兒的第一聲啼哭
他跪在地上哭了
不是因為疲憊
是因為
生命終於來了
雪落在教堂鐘樓
婚禮正在進行
新娘披著白色婚紗
新郎緊握她的手
他們說
無論風雨，我們都在一起
雪落在他們頭上
他們發誓共白頭
雪落在廣場中央
一群孩子圍成圈跳舞
跳的是簡單的步伐
卻是最快樂的節奏
大人站在邊上看著
眼裏浮現出童年的樣子
雪落在雪山之巔
登山者喘著粗氣
卻仍一步步向上爬
不是征服山
而是征服自己
能走到這裏
雪見證了他們的堅持
雪落在詩人筆下
他寫下
冬日的雪
像一場遲來的擁抱
溫暖了人心
他沒有寫出的詩
像雪花一樣
融化在唇邊
雪落在畫家畫布上
他用顏料混合雪花的質感
一邊描摹，一邊傾聽
每一筆都在問
春天還在嗎
他畫不出花
也畫不出大紅大紫
只塗抹出一片白
那是看不見的春天
雪落在作家鍵盤上
他打下一行行字
原來最難熬的日子
也會變成最珍貴的記憶
他停頓片刻
繼續寫下去
文字可以治癒一切
雪落在音樂家耳畔
他閉眼聽著風聲
忽然彈出一段旋律
音符如雪
紛紛落下
雪落在普通人身上
他們匆匆又匆匆
每天都在努力地活著
像雪一樣
默默地落下
靜靜地融化
冬日的雪
落在大地山川
它在提醒我們
有些痛只能獨自消化
有些路終究要一個人去走
即使無人陪伴
也要找到方向
即使無人理解
也要守住初心
那些曾在生命裏留下痕跡的人
無論是否還在身邊
都該感激
人生最大的勝利
不是戰勝別人
而是戰勝自己
真正的力量
不是來自外界的認可
而是來自內心的堅定
真正的智慧
不是知道很多道理
而是能把道理活出來
真正的富有
不是金錢
而是心靈的豐盈與自由
雪終將離去
如同我們終將老去
它留下的那一片白
刻進了記憶裏
落在我心頭
像一首未完的詩
像一段未盡的話
像一個永遠年輕的靈魂
在寂靜中，悄然生長
冬日的雪，落在我心頭
這是我寫給自己的情書
雪漸漸融化
河水開始流動
鳥兒也開始鳴叫
春天來了
而我的心，也終於不再結冰
其他人也在看
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 21
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
本週兩波冷空氣夾擊！今明低溫12度週末更冷
今天好冷，要提醒您本週會有三波冷空氣報到，今（8）日就是第一波，北台灣最低溫下探12度，不少民眾一早來到肉粥店要喝粥暖暖身體！這一波到周三會回溫，接下來周四又會有下一波還會有雨，不過這兩波都比不上週六的冷空氣，甚至可能達到冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 26
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪
氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」
生活中心／張予柔報導未來一週天氣將呈現多變局面，中央氣象署提醒民眾，北部與東北部受東北季風影響，氣溫整體偏涼且局部地區可能出現大雨，中南部則相對穩定，但日夜溫差大。氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 1
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團週末來襲！低溫探10度 高山有望降雪
受東北季風影響，今日迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續明顯。氣象署表示，明日東北季風減弱各地白天氣溫將回升，但週末恐有冷氣團南下，低溫可能下探10度，中部以北高山地區更有降雪機會。中天新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪
未來一週的天氣變化大！中央氣象署說明，明（10）日各地回暖、降雨減少，但週四（11日）東北季風又來，北部偏涼轉雨。週六晚間（13日）季風增強或來冷氣團，各地氣溫都能感受到顯著下降，所幸這波偏乾冷；而最冷時間預計是週日（14日）深夜到下週一（15日）清晨，中部以北低溫不排除下探12至14度，3500公尺以上高山可能有降雪機會。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光
今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
今北部雨紛紛！明後天氣溫回升 下波降溫更猛「恐探10度以下」
至於，溫度部份，北台灣整天約18至23度，南部地區低溫在16至19度、高溫在26至29度之間。下一波降溫更猛，預估14日清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中，14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發起對話
冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度
生活中心／李明融報導本週全台急凍接連迎接2波冷空氣，今天（8日）東北季風轉強，北部、東部地區紛紛降短暫陣雨，對此，氣象專家吳聖宇的預測指出，今晚至明天（9日）清晨，氣溫將進一步下降，但下一波冷空氣強度更強，恐直逼「大陸冷氣團」等級，中北部及東北部空曠地區低溫下探10至13度，提醒民眾做好保暖準備。民視 ・ 11 小時前 ・ 1