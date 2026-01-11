冬日石門水庫詩情畫意 楓紅、梅花綻放迎客

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園石門水庫楓林步道是熱門賞楓景點，水利署北區水資源分署表示，每年1月初石門水庫吹東北風，楓葉雖轉紅但落葉多，今年楓葉也有相同落葉狀況，不過，目前在園區南苑及中線槭林公園道路，仍可看到楓紅美景。

北水分署表示，園區另有栽種梅花，近期因天冷已陸續綻放，遊客可從園區溪洲公園、中線及高線附近步道觀賞盛開的梅花，賞花地點主要在槭林公園，梅花愈冷愈開花，白色小花朵掛滿枝頭相繼綻放，漫步在花朵盛開的步道，空氣中蘊含著清雅的梅花香，有如人間仙境、美不勝收。

