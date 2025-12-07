冬日紫外線不可輕忽！低角度陽光、雪地反射威脅大

許多人誤以為只有夏天需要防曬，但冬季的低角度陽光、雪地反射、空氣透明度高等因素，反而讓眼睛暴露在更強的紫外線威脅下，且紫外線對眼睛的傷害具累積性且不可逆。

冬季的低角度陽光、雪地反射、空氣透明度高等因素，反而讓眼睛暴露在更強的紫外線威脅下。（示意圖／Pixabay）

高雄五福諾貝爾眼科粘靖旻院長在社群平台分享冬季眼睛防曬四大方法。首先是配戴太陽眼鏡，應選擇能阻擋99%至100%紫外線UVA和UVB的墨鏡，鏡片顏色以灰色、棕色為佳，但不宜過深以免瞳孔放大讓更多紫外線進入，鏡框要夠大且最好有側邊防護，才能阻擋從側面射入的光線。特別是在雪地、海邊、高山等紫外線反射強烈的環境，墨鏡更是必備裝備。

第二是配戴寬帽簷帽子進行物理防護。粘靖旻表示，戴一頂寬度至少7至10公分的帽子，可阻擋約50%從上方照射的紫外線，搭配墨鏡使用效果更好，形成雙重防護。冬天戴帽子不只保暖，更能幫眼睛擋掉大部分直射光線。

第三是避開紫外線高峰時段，聰明安排戶外活動。粘靖旻指出，即使是冬天，上午10點到下午2點之間的紫外線依然最強，戶外活動應盡量安排在早晨或傍晚時段，若無法避開則至少要做好完整的眼睛防護。

第四是補充護眼營養素，從內而外強化防禦。粘靖旻建議，葉黃素、玉米黃素、維生素C、維生素E、Omega-3脂肪酸等營養素，能幫助眼睛抵抗紫外線造成的氧化傷害。多攝取深綠色蔬菜如菠菜、羽衣甘藍，黃橘色蔬果如胡蘿蔔、南瓜，以及堅果、深海魚類，都能為眼睛建立內在防護。

