冬日與師對話 心念不轉成就未來

上人行腳北上到宜蘭，雖然天氣很冷，但他看見大家非常的開心，早上歲末祝福過後，隨即和宜蘭的在地新任幹部進行溫馨座談，這也讓新幹部們彷彿是打了一記定心針，堅定的扛下慈濟事業的重擔。而上人看見每一位弟子的成長，也非常的歡喜。

證嚴上人開示 ：「難得師父來到這裡，希望說 看這麼多人，聽聽看看大家，是不是 心有合嗎，人有和嗎。」

上人行腳來到宜蘭，與新上任的在地幹部溫馨座談，場面十分和樂。

慈濟志工 林昱助：「這次水災 我沒有做到和氣隊長，應有的功能，因為個人家裡 工作場所，師姊的店面，三個地方都受災，還有環保站也淹水需要整理，分身乏術 無法及時投入救災的事務。」

2025年11月，鳳凰颱風帶給蘇澳巨大災害，卻也牽起慈濟團隊重大的使命。每個人做好本分事，先打理家業，再照顧天下苦難，新任幹部林昱助，也從中學習。

慈濟志工 林昱助：「其實 答案也很簡單，就是一定要團隊合作，多人分工 一起來完成，我個人覺得 用真誠的心，去邀約我們組隊的成員，來形成團隊。」

蘇澳救災，也能看見另一位新任幹部，黃志煌的身影。承擔幹部重任，他從一開始的「為什麼是我？」，到現在，有更深的體悟。

慈濟志工 黃志煌：「傳承法脈 慈濟宗門，就是我們慈濟人的使命跟歸命，走入人群 勇於承擔，就是成長自己的慧命，承擔是跟上人的一個約定，也是對上人最大的供養，和氣隊長一直捨我其誰，為什麼不是我。」

合和互協，互愛互助，是連繫宜蘭各地志工們的力量，也讓上人看見，弟子的成長。

證嚴上人開示 ：「互愛 互相互愛，當然 我這次出來，我真的很感恩看到，看到你們這分愛的能量，師父呼籲的事 你們就很用心，身體力行地做。」

從小事成就大事，慈濟志工代代傳承，不只是責任的延續，也是慈濟能夠邁向60的壘壘基石。

