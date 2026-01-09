冬日花東暖心行！「花東出鏟的幸福」加碼雙重抽 終極大獎壓軸倒數

▲花東溫泉季最療癒的暖意，邀你冬日走進後山泡湯。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】隨著新年氣息漸濃，正是與家人好友前往花東享受暖泉、洗滌身心的最佳時刻！由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）主辦的「花東出鏟的幸福」活動自推廣以來獲得熱烈迴響。隨著活動進入最後倒數，縱管處今日誠摯邀請旅客把握1至3月的黃金溫泉季，善用立榮航空優惠與旅宿專案造訪花東，不僅能享有超值行程，更有機會把東京來回機票、汽車與最新款iPhone帶回家！

▲立榮航空限時回饋！台北—花蓮雙人來回僅 3399 元。

「花東出鏟的幸福」立榮機票、旅宿1+1超值衝刺，光復消費再加碼持續熱賣

為了活絡花東觀光，縱管處攜手產業夥伴將優惠再延長。原定去年底結束的立榮航空「台北－花蓮雙人來回機票 3,399 元（不分平假日）」專案，特別延長優惠至115年2月底止。旅客可同步選購「旅宿1+1」優惠專案，旅館入住兩晚4,999元或民宿兩晚3,800元，結合機票與住宿的超值組合，是冬季旅遊的最划算選擇。此外，民眾只要在活動期間內前往花東合作店家消費（光復加碼活動則不限店家），即可參加專屬加碼抽獎，每月都有機會獲得最新的iPhone17手機。活動最終總抽獎將於3月2日舉行，獎項更是包含 Toyota Yaris Cross 汽車、iPhone17 Pro Max、金豆及東京來回機票等豐富好禮。

此外，看到民眾熱情參與登錄，縱管處也溫馨提醒，為保障抽獎權益，旅客出發前請先至官網確認「合作店家名單」，消費時務必索取發票或收據（店家需具備統一編號並開立發票或收據），並於登錄時核對消費日期、金額及於表單選取正確店家，資訊不吻合者將喪失資格。

▲瑞穗、安通英雄美人湯，冬天泡湯剛剛好，幸福熱呼呼。

接軌永續智慧遊：1/10「永續環島大富翁」啟動，解鎖雙重抽獎機會

除了前述花東地區的專屬優惠，由觀光署指導、縱管處主辦的「永續環島大富翁」活動也將於115年1月10日登場，旅客只要在全台溫泉區合作旅宿入住消費，單筆滿 1,200 元並使用多元支付（如 Line Pay、台灣Pay、Apple Pay 等），將付款截圖上傳網站，即可參與月月抽東京機票與iPhone。前往花東旅程的遊客，若入住旅宿同時為上述兩項活動之合作店家，即可憑一筆消費同步參與兩項抽獎，為花東泡湯之旅增添雙重中獎機會。

▲花東的部落、美味與人情，值得你親自品嚐。

縱管處誠摯邀請：用溫泉溫度開啟充滿希望的一年

縱管處處長許宗民表示，「花東出鏟的幸福」支持當地經濟，而「永續環島大富翁」推動無現金旅遊，兩者皆期望提升觀光品質的用心。誠摯邀請全台民眾規劃花東智慧泡湯之旅，無論是爭取花東限定的大獎，或是參與全台同步的智慧泡湯抽獎，都能讓您驚喜滿滿，帶著幸福感回家。

▲把握「幸福出鏟」時機，幸運得主就是你！

更多活動詳情、合作旅宿名單及立榮機票專案訂購方式，請至活動官網查詢。

「花東出鏟的幸福」活動網址： https://eastoftwthanku.erv-nsa.gov.tw/

「永續環島大富翁」活動網址：https://twhotspringtourfun.com/

官方粉專： 搜尋「花東縱谷國家風景區管理處」（照片縱管處提供）