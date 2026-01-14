冬日莓好綻放 高雄洲際酒店2026草莓季「花漾莓好食光」登場

▲高雄洲際酒店於2026年度推出草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】對於追求極致品位的旅人與甜點鑑賞家而言，冬季的奢華不在於繁複堆砌，而在於對「時令」最精準的掌握。高雄洲際酒店於 2026 年度推出草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」，由法式藍帶出身的高雄洲際酒店西點主廚王健翰（Hank Wang）親自操刀，率領廚藝團隊回歸食材本質，以嚴謹的藍帶工藝與精準的溫度管理，將產地直送的新鮮草莓，轉化為五款兼具藝術性與味覺深度的草莓主題甜點，為冬日時光注入優雅而純粹的甜美風景。

主廚王健翰分享，草莓是一種極為敏感且脆弱的感官介質，從採收當下的濕度控制、運送過程中的恆溫條件，到切分果實的刀工細節，每一個環節都可能影響最終風味表現。因此本季特別選用產地直送、鮮度最佳的優質草莓，並以「減法哲學」作為甜點設計核心，刻意捨去多餘的糖分與裝飾性膠質，透過比例與結構的精準拿捏，讓草莓在與西西里開心果慕斯、北海道十勝乳霜交織時，自然釋放從清脆酸甜到濃郁爽口的層次變化，完整捕捉草莓最迷人的時令風味。

本季五款草莓季主題甜點，即日起於高雄洲際酒店一樓 Delicatesse 烘焙坊限量登場。Delicatesse 長期秉持「西點食藝」的理念，在主廚王健翰的帶領下，嚴選頂級食材並結合細膩工法，將手作糕點、麵包與輕食昇華至精品級層次。主廚擅長挖掘不同食材的個性與風味潛能，透過精準結構設計，打造視覺與口感兼具的優雅作品。本季以「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」為主題，邀請甜點愛好者展開一場專屬於冬季、專屬於草莓的味覺探索之旅。

「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」為期間限定企劃，即日起限量供應，實際銷售期間將依食材供貨狀況調整。系列甜點包含草莓開心果夏洛特蛋糕，選用香氣沉穩的西西里開心果製作細緻慕斯，搭配酸甜多汁的草莓，在舌尖堆疊出立體而豐盈的層次；草莓巴斯克蛋糕以北海道十勝乳霜打造半熟核心，質地滑順濃郁，尾韻保留草莓原汁的清爽平衡；草莓芙蓮蛋糕承襲法式經典，將大量新鮮草莓嵌入香草慕斯林中，層層堆疊出酸甜與乳脂香氣的精準比例；草莓馬卡龍以酥脆蛋白霜殼包覆濃郁開心果奶餡與草莓果香，展現細膩對比；草莓 Cookies 則以焦糖慕斯與巧克力酥餅相互襯托，將童年記憶中的餅乾風味，轉譯為成熟優雅的當代甜點語彙。

預訂詳情可透過官方線上預訂系統，或洽詢高雄洲際酒店 Delicatesse 烘焙坊專線 07-339-0303。高雄洲際酒店以「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」，邀請賓客在冬季最美的時令裡，細細品味草莓綻放的純粹甜美。