冬日裡最暖禮物！民眾捷運站速寫警執勤 他驚喜收下

北捷隨機攻擊事件過後，警方也加強各車站巡邏警力。有民眾為體恤員警辛勞，特地以水彩進行素描速寫，將員警執勤模樣畫下，並將畫作送給員警，讓員警相當驚喜。

北市警察局保安大隊第四中隊員警邱冠銘25日於捷運站內執行勤務，手持臂盾、神情嚴肅，不過有一名吳姓女子在一旁將仔細觀察員警執勤時的神態，利用自己的專長，現場速寫，以水彩將員警快速畫下，等畫作完成後，送給員警，讓原本神情嚴肅的邱冠銘在收到畫作後會心一笑，祝福民眾「放假愉快」。

基層警力長期工作繁重及心理壓力，除繁重的日常勤務外，也需維持公共秩序，還得面對突發狀況，民眾在冬日裡的一聲感謝，往往成為員警提升士氣的最大動力，希望民眾也能多給予基層警消人員正面鼓勵與掌聲。

