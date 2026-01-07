冬日裡的溫暖！鑫興鋁業贈救護車助台南救護升級 黃偉哲感謝企業共築有愛城市

▲鑫興鋁業股份有限公司董事長謝添寶先生(右)捐贈救護車助台南急救升級，今(7)日捐贈儀式由市長黃偉哲(左)代表台南市受贈並頒發感謝狀。

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市緊急救護量能再升級！在地企業鑫興鋁業股份有限公司董事長謝添寶，秉持回饋鄉里精神，捐贈台南市政府一輛價值新台幣約400萬元的高規格救護車，將配置於消防局第二救災救護大隊官田分隊使用，以強化官田及周邊地區的緊急醫療量能。捐贈儀式今(7)日上午在官田消防隊車庫前廣場舉行，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，肯定企業善盡社會責任的具體行動。

▲鑫興鋁業股份有限公司捐贈台南市政府一輛價值新台幣約400萬元的高規格救護車，由市長黃偉哲(右)與董事長謝添寶(左)共同啟用救護車。

黃偉哲指出，台南市救護需求殷切，全市每日平均出勤達300次，車輛耗損極高；本次捐贈的「加護型救護車」配備精良，包含12導程心電圖機等高階救護設備，讓傷病患能在上車第一時間即進行急救與檢測，並同步將數據傳輸至責任醫院，實現「到院前即治療」的無縫接軌，大幅提升搶救成功率。黃偉哲特別感謝鑫興鋁業與民代、地方協會媒合資源，讓這份溫暖轉化為守護官田及大曾文區市民健康的最強後盾。

消防局表示，近年本市緊急救護出勤次數逐年成長，儘管勤務繁重，在消防同仁持續精進專業與設備升級的努力下，到院前心肺功能停止傷病患之自發循環恢復率（ROSC）已成長至35%以上。此次受贈的救護車除了配備完整的監測與急救設備，更特別導入先進的「骨針穿刺系統」。當救護人員遇到到院前心跳停止或重大創傷患者，且面臨患者血壓極低、周邊靜脈不易建立的情況時，骨針系統可快速建立輸液及給藥管路，大幅縮短救護過程中的處置時間，對於救護壓力龐大的第一線同仁而言，是院前急救極為重要的科技利器。

消防局強調，面對高齡化趨勢與日益增加的醫療需求，消防局會持續規劃精進的教育訓練與成效追蹤。未來將依照救護勤務特性及轄區醫療資源配置，妥善運用這輛新救護車，確保每一分民間愛心都能轉化為守護市民生命的實際力量。同時，也呼籲市民應珍惜救護資源，讓真正有需要的病患能在最短時間獲得最適切的協助，並誠摯歡迎更多社會力量響應公益，與公部門攜手打造安全、健康且宜居的台南生活圈。今日捐贈典禮場面溫馨，市議員尤榮智也到場表示支持。(照片由台南市政府新聞及國際關係處提供)