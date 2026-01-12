冬日裡的一把火！ 北市楓香熱情變裝，中山北路、至善路「黃紅交織」美如雲霞





冷鋒過境，臺北街頭卻燃起了視覺溫暖！隨著氣溫驟降與日夜溫差拉大，北市各地的「楓香」正迎來絕美換裝期。從至善路、中山北路到各大公園，楓香葉片由翠綠轉為金黃、亮橘再到嫣紅，層次分明的色澤宛如秋日雲霞。臺北市政府公園處表示，目前多處景點已進入最佳觀賞期，邀請民眾在忙碌的都會生活之餘，放慢腳步感受大自然餽贈的冬日美學。

追楓地圖公開：至善路、士林官邸已換裝，中山北路兩週後最美

公園處指出，目前北市多個路段與公園的楓香已展現熱情本色，無論是晴天陽光灑落或陰天靜謐氛圍，皆能拍出質感大片：

廣告 廣告

現正熱映中： 道路路段： 至善路 1 至 3 段、敬業三路、中山北路 5 段。

綠地公園： 士林官邸公園、林森公園、康樂公園、中山 21 號廣場。

預告盛開： 知名的中山北路 1 段至 3 段楓香林蔭大道已開始轉色，預計約 2 週後將迎來最壯觀的紅葉美景。

科普小教室：臺灣原生「秋紅樹」楓香，愈冷愈艷麗

園藝工程隊隊長楊國瑜介紹，楓香（Liquidambar formosana）是臺灣最具代表性的原生落葉喬木。

變色原理： 入冬後日照縮短、氣溫降低，葉片內的葉綠素逐漸退去，取而代之的是花青素與葉黃素。當低溫持續且日夜溫差大、白天日照強時，紅葉的色澤會更加濃郁鮮艷。

辨識關鍵： 許多人常將「楓香」與「青楓」混淆。最簡單的辨別方式是觀察葉片與果實：

楓香： 葉片呈「互生」排列（葉片交錯生長），果實為有刺的球狀聚合果（像小流星錘）。

青楓： 葉片呈「對生」排列，果實則帶有翅膀。

城市美學：在繁忙日常中與美相遇

在濕冷的臺北冬季，楓香的紅火色彩不僅妝點了市容，更撫慰了行人匆忙的心。枝幹挺立的楓香林，微風吹過時紅葉鋪地，為都會森林增添了一抹沉靜且溫暖的節奏。

公園處誠摯邀請市民朋友，不論是散步、逛街或通勤經過，不妨抬頭凝視這片轉瞬即逝的火紅，在自然景觀的蛻變中，帶著美好的心情迎接嶄新的一年。

更多新聞推薦

● 黃國昌「閃電訪美」 直赴華府就軍購、關稅與美方直接溝通