冬日遊樂園七日下午開幕 市長率六十名城市超人揭幕

記者吳文欽／高雄報導

高雄冬日遊樂園訂於七日下午五點在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP超人力霸王，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的超人慶典。

觀光局表示，開幕活動特別規劃超人力霸王角色同時於海域與陸域登場，更邀請近六十名城市超人，包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等守護城市的英雄與陳其邁市長一同揭開序幕。

觀光局說明，高雄冬日遊樂園打造兩座高達十五公尺的巨大寫實版超人力霸王作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；而在碼頭樂園更有多組超人力霸王主題藝術裝置，包括帥氣的初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，就是要讓超人粉絲和遊客一飽眼福。

活動期間還有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動。(觀光局提供)

觀光局又說，開幕活動的海陸雙域超人特別企劃，除有兩座高達十五米、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，更規劃海域由十艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領近六十名城市超人走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市、共同打造宜居宜遊的高雄。

觀光局指出，高雄冬日遊樂園為營造「超人慶典」豐富的觀賞經驗與沈浸式體驗，除於水域、陸域都有多組超人力霸王主題裝置與展示作品，同時也規劃超人力霸王見面會、超人力霸王燈光展演等表演；透過宛如電影首映會的真人現場表演帶起活動高潮，結合聲光科技與港灣天際線，將港區倉庫、碼頭與海面化為大型展演舞台。

活動期間還有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動；而高雄各大商圈百貨與飯店旅宿業者亦同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作，積極串聯港區觀光經濟，打造高雄成為寒假最強親子旅遊目的地。