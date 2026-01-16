冬日遊樂園下月七日登場 超人力霸王降臨港都

高雄燈會「冬日遊樂園」活動，將於二月七日至三月一日，在愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭盛大登場。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄燈會「冬日遊樂園」活動，將於二月七日至三月一日，在愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭盛大登場。市長陳其邁十六日公布主題IP，並由日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。

陳其邁表示，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意；邀請全國民眾春節前後走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍。

陳其邁表示，高雄冬日遊樂園期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第一線工作者與市民的努力，並用溫暖、歡樂與感謝回應這座城市的堅韌精神。活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓市民與旅客感受港都魅力，同時傳遞守護台灣的力量，就在你我身邊。

觀光局說明，「超人力霸王」由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。

觀光局指出，今年正值超人力霸王六十周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，本次高雄冬日遊樂園活動主視覺，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。歡迎市民朋友及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。