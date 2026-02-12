冬日遊樂園情人節加碼 「閃光召集令」神秘角色首度現身
「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」自開幕以來，以經典英雄IP「超人力霸王」點亮港都，吸引大批民眾朝聖。適逢2月14日西洋情人節，高雄市政府觀光局加碼推出情人節限定快閃企劃「閃光召集令」，將於當日下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區登場，結合RGB光之三原色應援與神秘嘉賓驚喜現身，為冬日遊樂園再掀高潮。
↑圖說：觀光局推出情人節特別企劃，鼓勵民眾穿著RGB服裝參加應援活動。（圖片來源：高雄市觀光局提供）
觀光局長高閔琳表示，本次活動以紅、綠、藍三原色象徵「光之集結」，邀集高雄在地12組表演團隊接力演出，包括高雄女中與高雄中學儀隊、樹德家商與輔英競技啦啦隊，以及鹽光幼兒園、蘋果家族兒童街舞團等，並由創作歌手白安壓軸獻唱，展現青春與活力交織的舞台魅力。
活動最大亮點，莫過於全台首演的超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀，重現經典光與闇對決場面，喚起粉絲熱血記憶。此外，主辦單位預告將有一名「全台首次亮相」的超人力霸王角色擔任隱藏版神秘嘉賓，並設計情人節限定CP互動橋段，邀請現場民眾透過RGB光束應援，共同召喚神秘角色現身，營造專屬港都的浪漫儀式感。
↑圖說：「閃光召集令」歡迎情侶盡情放閃。（圖片來源：高雄市觀光局提供）
為炒熱現場氣氛，主辦單位將於當日下午1時30分開放民眾排隊領取限量RGB手環（隨機發放紅、綠、藍色），參與舞台應援者還可獲得Q版超人力霸王乳膠球。雙人同行或穿戴紅、綠、藍色系服裝及配件者，另加贈限量小禮；自備野餐墊者可優先進入席地區近距離觀賞表演，還有機會抽中應援大禮包，讓情人節甜蜜指數再升級。
觀光局提醒，高雄港18號碼頭周邊停車空間有限，建議民眾搭乘輕軌至C9旅運中心站步行前往。另可下載官方旅遊APP「高雄GO！」參與「熊熊充電站．港都特搜隊」數位集章活動與AR互動任務，完成挑戰即可取得抽獎資格，有機會抱回iPhone 17、台灣虎航高雄出發不限航點機票、海上超跑體驗券及航空模型等多項好禮。
↑圖說：民眾符合紅、綠、藍任一色彩Dress code還能獲得超人力霸王限量頭套。（圖片來源：高雄市觀光局提供）
觀光局表示，隨著情人節限定活動登場，「高雄冬日遊樂園」將持續透過跨界IP與創意企劃，為城市觀光注入話題與人潮，邀請全台民眾走進港灣，在光影與英雄的陪伴下，共度難忘的冬日浪漫時光。
