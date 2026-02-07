冬日遊樂園盛大開幕! 日本知名IP"超人力霸王"席捲港都

南部中心／綜合報導

高雄冬日遊樂園今２月７號下午正式開幕，請來60周年的日本知名英雄IP超人力霸王降臨，現身範圍涵蓋海陸空，愛河灣中兩尊15公尺高的超人力霸王氣模，還有超多隻可愛公仔亮相，因應2026高雄燈會開幕，還特別企劃了空中超人。夜間試燈的場面也相當震撼，一起來看看。





矗立在愛河灣中的超人力霸王迪卡，背後打出帥氣光束搭配彩色噴霧，超級吸睛。（圖／nellydyu）





矗立在愛河灣中的超人力霸王迪卡，背後打出帥氣光束搭配彩色噴霧，超級吸睛。小朋友驚呼連連，夜間觀看更是震撼感十足。另一頭，還有擺出十字經典姿勢的初代，兩尊15公尺高的超人力霸王氣模，吸引民眾搶先看。陸地上也有整排等身超人力霸王們就定位，還有超多隻可愛公仔亮相，吸引大小朋友來合照。高雄市長陳其邁說，一公尺大的公仔在我們高雄各地方都有，因為要讓我們小孩子，能夠比較容易拍照，特別設計這些小公仔，愛河灣珊瑚礁群好望角，還有更多更多精彩的節目。

因應高雄燈會開幕，還特別企劃了空中超人。（圖／民視新聞）





因應高雄燈會開幕，還特別企劃了空中超人。由無人艇中信5號擔綱拖行任務，必須克服港區的風力，穩定的漂浮在空中，在開幕儀式中，要讓民眾大開眼界。高雄市長陳其邁說，觀光局高局長的命令，她說我不能暴雷，但是我真的也實在忍不住，因為昨天網路就開始瘋傳，在空中已經開始展開他的任務，來保衛我們高雄開始巡邏，沒有人在開是用無人船最新技術，也象徵我們高雄科技的轉型。

餐飲業者腦筋動得快，港式茶餐廳推出超人力霸王造型包子，熱騰騰出爐。2月7號登場的高雄冬日遊樂園，請來60周年的日本知名英雄IP超人力霸王降臨，範圍涵蓋海陸空，要讓超人力霸王旋風席捲高雄。





原文出處：高雄冬日遊樂園盛大開幕！ 日本知名ＩＰ「超人力霸王」魅力席捲

