南部中心／廖錦雄 高雄市報導

高雄冬日遊樂園的兩尊超人力霸王，吸引全台民眾來打卡合照。民眾就發現，有時候初代的手指會在風中不斷抖動，甚至像是落枕一樣歪著頭。限定版本的超人力霸王引發話題，只是民眾在岸邊拍得開心，但工作人員可是繃緊神經，一旦發現超人力霸王姿勢不夠端正，就得開著遊艇即刻救援。





冬日遊樂園超人力霸王民眾瘋拍照 姿勢不端正隨時待命救援

矗立在愛河灣中的超人力霸王，有時候手指還會在風中不斷抖動，再來個歪頭殺，讓民眾看到不一樣的面貌。（圖／民視新聞）





矗立在愛河灣中的超人力霸王，擺出經典手刀姿勢，吸引民眾拍照打卡，有時候手指還會在風中不斷抖動，再來個歪頭殺，讓民眾看到不一樣的面貌。遊客說看到他手這樣這樣動，因為那是風吹吧，但就很像那個韓團在跳手指舞。很有趣、很可愛。

廣告 廣告

還有年輕人集體歪頭搞笑模仿，畢竟這限定版本的超人力霸王，可不是什麼時候都看得到，只是民眾在岸邊拍得開心，但工作人員可是繃緊神經。看到初代動作開始鬆懈，立刻開上遊艇狂飆，鑽進身後進行鼓風機調整，原來超人力霸王之所以出現擺弄手指或是落枕情況，原因可不只民眾想的風大這麼簡單。工作人員說，是因為有一台鼓風機沒有啟動，鼓風機有問題就要馬上處理。





冬日遊樂園超人力霸王民眾瘋拍照 姿勢不端正隨時待命救援

要讓15公尺高的超人力霸王挺起身子，主要靠的就是身後好幾顆鼓風機24小時不停運轉。（圖／民視新聞）





要讓15公尺高的超人力霸王挺起身子，主要靠的就是身後好幾顆鼓風機24小時不停運轉。一看到超人力霸王的姿勢不夠端正，工作人員就得即刻救援。工作人員說，隨時要待命在這邊注意它的生態，包括風力的轉向，要是太大繩子要再..，鬆緊都要在現場評估去改良。

迎接春節假期，超人力霸王可更要打起精神，迎接來自全國的粉絲遊客。工作人員時刻緊盯，調整超人力霸王的狀態，要讓大家看到英雄元氣滿滿的完美一面。





原文出處：冬日遊樂園超人力霸王民眾瘋拍照 姿勢不端正隨時待命救援

更多民視新聞報導

暗夜惡火！高雄鳥松1民宅凌晨失火 濃煙瀰漫「伸手不見五指」

春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞

不只超人力霸王講武德！高雄再加碼7座裝置藝術 陳其邁邀民眾朝聖

